新华社利马7月5日电 通讯：“朝着同一个方向努力，最后一定能战胜病毒”——感染新冠病毒秘鲁女孩与“汉语桥”的故事

新华社记者张国英

“尽管我们的肤色、语言和文化不同，但是我相信，只要我们心连心，手牵手，相亲相爱，朝着同一个方向努力，最后我们一定能战胜病毒。”秘鲁阿雷基帕圣玛利亚天主教大学孔子学院的学生利桑德拉·帕雷德斯（中文名王丽珊）讲完这句话，已经有些喘不上气了。

在4日举行的“汉语桥”世界大学生中文比赛秘鲁赛区线上决赛中，帕雷德斯获得了纪念奖。而令她所就读的孔子学院师生十分感动和牵挂的是，她是一名刚刚感染新冠病毒的患者。

帕雷德斯今年23岁，本科读的是工业工程专业。3年前，在与朋友相聚时，朋友学习中文的经历引发了她极大的兴趣。2017年10月，她正式进入阿雷基帕圣玛利亚天主教大学孔子学院学习中文。

为了参加今年“汉语桥”世界大学生中文比赛秘鲁赛区线上决赛，帕雷德斯进行了精心准备。在指导老师潘敏帮助下，经过高强度培训，帕雷德斯6月中旬获得孔院选拔赛亚军，并取得参加“汉语桥”比赛秘鲁赛区线上决赛的资格。

可正当帕雷德斯全力准备冲刺决赛时，全家5口都不幸感染新冠病毒，她和妈妈的症状非常明显。孔院老师以为帕雷德斯会放弃比赛，但她觉得机会难得，希望通过比赛向人们展示这些年自己所学到的中文和中国文化知识。

4日比赛的主题是“天下一家”，帕雷德斯结合自己染病的经历和思考，在演讲中阐述了对“天下一家”的看法。她说，在比赛前一周，“我们一家人很不幸地感染了新冠病毒，虽然我们都很难过，但我们会互相帮助，互相鼓励，一起战胜病情，因为我们是一家人”。

帕雷德斯在演讲中还提到中国医疗专家组5月23日来到秘鲁，在利马和阿雷基帕传授抗疫经验。她说，很多国家都在努力合作抗疫，像一家人一样。

比赛结束后，帕雷德斯打电话给老师说，“我讲完最后一句话，感觉自己都快喘不上气了”，自己的中文歌曲没有唱好，她觉得十分遗憾。帕雷德斯的倔强和勇气深深地感动了孔院的老师。

帕雷德斯的指导老师潘敏说：“刚得知感染了病毒时，帕雷德斯也很难过。不过每次跟我一起练习中文时，她的心情就会好很多。”

潘敏说，帕雷德斯最大的心愿就是去中国学习。在孔院的推荐下，帕雷德斯如今已经获得了上海交通大学交换生的提名。

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