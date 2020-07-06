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综合消息：非洲新冠确诊病例数超46万 加纳总统自我隔离

2020年07月06日13:26  来源：新华网
 

　　新华社阿比让7月5日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾控中心5日发布数据显示，非洲累计新冠确诊病例达464821例，累计死亡11100例，累计治愈223421例。

　　数据显示，非洲累计确诊病例数最多的三个国家依次为南非、埃及和尼日利亚。5日，南非新增确诊8773例，累计确诊196750例；加纳新增确诊697例，累计确诊20085例；科特迪瓦新增确诊310例，累计确诊10772例。

　　加纳新闻部4日晚发表声明说，因身边工作人员新冠病毒核酸检测呈阳性，加纳总统阿库福-阿多已进行为期14天的自我隔离。

　　科特迪瓦交通部4日晚针对搭乘飞机的旅客发布须知，要求所有旅客在进入阿比让国际机场前佩戴口罩并接受卫生检查，在办理值机手续、出入境、安检和上下飞机等时须保持1米社交距离。

　　南非政府派遣50多名国防军军医前往东开普省协助抗疫。南非军方表示，该部署是应东开普省政府的要求，未来将会有更多军医被派遣到疫情严重地区工作。

　　津巴布韦政府官员日前表示，该国最知名旅游景点维多利亚瀑布将向游客开放，国家公园和其他景点也将陆续开始营业。截至当地时间5日晚，津巴布韦共报告新冠确诊病例716例，死亡8例，治愈181例。

　　博茨瓦纳国际事务和合作部5日晚宣布将于6日恢复在办公楼处理业务。此前，因一名官员新冠病毒检测呈阳性，该部办公楼3日起关闭。（执笔记者：郑扬子；参与记者：赵宇鹏、张玉亮、邢建桥、张改萍、荆晶、杨孟曦、李斯博、吴长伟、许正、文浩、肖玖阳、王松宇）

(责编：于洋、刘洁妍)
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