大多数外企不愿离开中国

在新冠肺炎疫情对国际贸易造成冲击的情况下，几乎没有企业愿意离开中国的熟练劳动力和高效原材料供应商而迁往其他国家。

中国的工厂组装了世界上大多数智能手机和消费电子产品以及越来越多的医疗设备、工业机器人和其他高科技产品。中国还是维生素C、抗生素和其他药品原料的主要供应商。中国用了20年时间建设港口、铁路、电信网络和其他被认为是世界上最好的基础设施。

在西方国家消费增长乏力之际，14亿中国消费者的吸引力也将企业日益紧密地与中国联系在一起。汽车和高价值商品的制造商正在花费数十亿美元扩大在中国的生产。在接受中国欧盟商会调查的企业中，仅有11%的企业表示它们正在“考虑将投资迁往其他国家”，低于去年的15%。

——据美联社报道

中国采取严密防疫措施迎高考

受新冠肺炎疫情影响而延期的中国高考将于7月7日和8日举行。虽然推迟了一个月举行，但考生人数仍比去年多了40万人，达到1071万人。为了预防新冠病毒传播，中国的教育部门将采取严密的应对措施。

今年高考期间，中国全国将有7000多个考点的40万个教室用于考试，监考人员为94.5万人。与往年最大的不同是，包括监考人员、考生在内的所有相关人员，都需在考前2周进行体温检测，提交健康报表，考试当天也要在考场入口量体温等。在传染风险较高地区的考场，监考人员和考生必须自始至终佩戴口罩。出现过确诊病例的学校不得作为考场。此外，在考试之前，必须对考场进行彻底的消毒、打扫。

——据日本《东方新报》报道

人工智能在中国迅速发展

中国的人工智能研发和应用是快节奏和务实的，旨在寻找有助于解决现实问题的应用。例如，中国在医疗保健领域取得了快速进展，正在为该国的老龄化人口提供易获得、负担得起的高质量服务。各种应用包括“AI医生”，通过远程医疗帮助偏远地区与经验丰富的医疗顾问建立联系；通过机器学习加速药物研究；利用深度学习来进行医学图像处理，有助于癌症等疾病的早期发现。

新冠肺炎疫情暴发以来，中国的科研人员和科技公司加快筛查、诊断和新药开发，努力抗击疫情，医疗人工智能应用激增。通过加速CT扫描诊断帮助武汉筛查新冠肺炎病例的人工智能工具在意大利和英国也有应用。

——据澳大利亚对话网站报道

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