特朗普造访“总统山” 十余名示威者被捕

新华社华盛顿7月3日电（记者孙丁 徐剑梅）美国总统特朗普3日造访位于南达科他州的拉什莫尔峰国家纪念碑，并参加当地举行的独立日焰火表演。上百人在附近举行示威活动，十余人被逮捕。

拉什莫尔峰国家纪念碑俗称“总统山”，是美国标志性建筑物之一。当天下午，示威者聚集在通往“总统山”的必经之路，抗议当地原住民曾遭受的不公平待遇等，一些人手举写有“保护南达科他州先民”“归还土地”等字样的标语板，并用3辆面包车挡住访客去路。

当地执法部门宣布示威活动“不合法”，警察和国民警卫队随后开始清场，并对一些示威者使用了胡椒喷雾。据美国媒体报道，十余名拒绝离开的示威者被逮捕，路中间的面包车被拖走。

特朗普一行当晚抵达“总统山”脚下的露天剧场，台下坐着数千名观众。电视画面显示，观众们没有保持社交距离，鲜有人佩戴口罩。

特朗普在讲话中抨击了美国当前移除邦联雕像以及其他历史纪念物的风潮，宣称要保护美国历史遗产和生活方式，宣布签署行政令建立新的国家纪念碑，还重申了多项执政承诺。

拉什莫尔峰国家纪念碑独立日焰火表演曾于2009年因环境原因被叫停，但在特朗普的推动下今年恢复。一些专家曾警告，当地气候干燥、植被易燃，举行焰火表演或增加山火风险。

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