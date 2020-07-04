伊朗向委运油 美国寻求没收

美国联邦检察官向一家联邦法院提起诉讼，寻求没收4艘驶向委内瑞拉油轮所装载的伊朗汽油，称这笔交易将使遭美国制裁的伊朗伊斯兰革命卫队受益。

伊朗常驻联合国代表团批评美方此举形同“海盗”。

【油轮在途】

多名美国联邦检察官1日向首都华盛顿一家联邦法院递交法庭文件，申请搜查4艘向委内瑞拉运送伊朗汽油的油轮并没收所装载的汽油。

按检方的说法，商人马哈茂德·迈达尼普尔参与安排由伊朗运送汽油至委内瑞拉。迈达尼普尔与伊朗伊斯兰革命卫队有牵连。

“这些收益将用来支持伊朗伊斯兰革命卫队各种不法活动，包括在（伊朗）国内外扩散大规模杀伤性武器……支持恐怖主义。”

一名美国联邦法官2日裁定，允许没收上述油轮装载的总计110万桶汽油。

法律界人士告诉路透社记者，涉事油轮一旦进入美国领海，将遭扣留。美方还可能寻求其他国家协助没收汽油。

西方媒体报道，被美国“盯上”的这4艘油轮悬挂利比里亚旗帜，正在前往委内瑞拉途中，其中“贝拉”号正在菲律宾附近海域航行，“潘迪”号6月29日起关闭卫星追踪系统，“贝林”号5月一度出现在希腊附近海域，“卢娜”号5月出现在阿曼和伊朗之间海域。

【伊方抗议】

伊朗常驻联合国代表团发言人阿里-礼萨·米尔优素菲说，美国妄图阻碍伊朗与任何国家的合法交易，是“纯粹的海盗”行为。

“这威胁国际和平与安全，与联合国宪章等国际法相悖。”

委内瑞拉媒体报道，由于美国制裁和封锁，委内瑞拉无法生产足够汽油供应国内市场。3月以来，委内瑞拉境内汽油供应不足。

为缓解委方困境，同样遭受美国制裁的伊朗向委内瑞拉派出5艘油轮，5月底至6月初相继抵达，共运输大约150万桶汽油及炼油所需化学制剂。

美国设法阻碍伊朗驰援委内瑞拉汽油。美国政府高级官员5月底警告港口、航运企业和保险商不要为伊朗前往委内瑞拉的油轮提供服务，6月宣布制裁5名把汽油运送至委内瑞拉的伊朗油轮船长。（杜鹃）（新华社专特稿）

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