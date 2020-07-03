王毅同巴基斯坦外长库雷希通电话

新华社北京7月3日电 7月3日，国务委员兼外长王毅同巴基斯坦外长库雷希通电话。

王毅指出，新冠肺炎疫情正在深刻改变世界，国际和地区形势不稳定因素增多。中巴双方要共同努力，携手应对风险挑战，维护好两国共同利益和地区和平稳定。长期以来，中巴始终相互理解支持，在涉及彼此核心利益问题上坚定站在一起，是可以信赖的真诚伙伴。中方赞赏巴方在人权理事会第44届会议上同50多个友好国家一道，坚定支持香港国安立法、反对利用涉港问题干涉中国内政。这也体现了国际社会对坚持公平正义和遵循国际关系基本准则的一致呼声。

王毅表示，疫情发生以来，中巴相互给予抗疫物资帮助，为国际抗疫合作树立了榜样。双方要克服疫情带来的暂时困难，保障中巴经济走廊建设顺利推进，将走廊资源向产业和社会民生领域倾斜，加强医疗卫生、就业培训、扶贫减贫和农业等领域合作，为巴方最终战胜疫情和尽快恢复经济提供助力。

针对卡拉奇证券交易所近日遭受恐怖袭击，王毅指出，中方坚定支持巴方打击恐怖主义、维护国家安全的努力，希望巴方进一步采取有力措施，加强对中方在巴人员、机构和项目的安保工作，全力打击恐怖组织，为两国合作和走廊建设营造良好安全环境。

库雷希感谢中方对巴基斯坦抗疫提供的宝贵支持和帮助，祝贺中方日前成功主持召开“一带一路”国际合作高级别视频会议，认为中方的有力引领和积极努力将帮助各国加快经济复苏。库雷希表示，当前，国际和地区形势发生复杂变化，巴方愿同中方加强协调合作，维护地区和平稳定。共建“一带一路”、建设好巴中经济走廊对巴基斯坦至关重要，巴方愿深化巴中合作，设立走廊“快捷通道”，为两国经济复苏提供助力。香港国安立法完全是中国内政，巴方坚决反对任何外部势力干涉中国内政。巴方将一如既往坚定奉行一个中国政策，在涉及中方核心利益问题上坚定与中方站在一起。

双方还就克什米尔局势、阿富汗问题、南亚局势等广泛议题交换了看法。

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