原标题：炒作俄“资助”塔利班成美国党争新料

新华社华盛顿7月2日电（国际观察）炒作俄“资助”塔利班成美国党争新料

新华社记者刘品然

美国国会众议院议长、民主党人佩洛西2日呼吁对俄罗斯实施制裁，原因是有报道说俄情报部门“悬赏”阿富汗塔利班袭击驻阿联军。尽管俄罗斯和塔利班方面均否认美国媒体所谓俄“资助”塔利班的报道，美国国防部也说“未发现证据”，但这一事件依然持续被美国媒体和政客热炒。

分析人士指出，自2016年美国大选以来，“通俄门”就成为两党斗争的一个重要战场。如今，在距今年美国大选只剩数月的背景下，“悬赏”事件成为继“通俄门”之后的美国党争新焦点。

持续发酵

所谓俄罗斯“悬赏”阿富汗塔利班袭击驻阿联军一事最先由美国《纽约时报》于6月26日报道。该报援引消息人士的话说，美方情报显示，与塔利班有关的武装分子去年袭击包括美军在内的驻阿联军后，收到俄情报部门“赏金”。报道说，总统特朗普本人获悉该情报且美方相关部门在今年3月底曾讨论此事并制定政策选项，但白宫至今未批准采取任何措施。

对此，俄外交部6月27日表示，有关俄军情部门涉及收买塔利班杀害美国驻阿军人的报道纯属假消息。阿富汗塔利班也发表声明否认这一报道。

美国防部发言人乔纳森·霍夫曼6月29日说，就美国媒体报道的俄罗斯“谋害”驻阿美军的说法，国防部没有发现证据。

不过，事件并未就此完结。美国情报部门负责人7月2日对国会8名重量级议员就“悬赏”事件作闭门汇报。佩洛西随后在会见媒体记者时说，先前推动跨党派立法以对俄情报和国防部门施加相关制裁，但遭到白宫反对。她说，俄情报和国防部门涉嫌通过“悬赏”的方式对美军构成潜在威胁，称俄罗斯企图再次破坏美国大选，应为此承担责任。

一方“止损”

目前，寻求连任的特朗普民调数据暂不理想，此时发生的“悬赏”事件给白宫和共和党阵营增加了更多压力。6月下旬公布的一项由《纽约时报》参与展开的全美民调显示，特朗普落后民主党总统竞选人、前副总统拜登14个百分点。

作为应对，特朗普政府立即开始“损害管制”，首先否定报道的准确性。特朗普本人、美国国家情报总监拉特克利夫以及白宫新闻秘书麦克纳尼均称总统本人未就有关情报听取过汇报，指责媒体的报道是一场旨在让共和党难堪的“恶作剧” 。

其次，特朗普政府称报道中的情报内容未经核实。特朗普说，情报部门认为情报不可靠因此未向他汇报。国防部、国家安全委员会和情报部门都表态，没有确凿证据可以证实有关媒体的报道。国务卿蓬佩奥也表示，除非相关信息至关重要，否则不会向特朗普汇报所有信息。

美总统国家安全事务助理奥布莱恩说，国安会已在着手研究有关措施以应对形势发展的需要。但他和拉特克利夫同时称，若报道泄露了情报，将对此进行相关调查。

一方紧追

对特朗普政府的说法，民主党方面并不买账，抓住机会攻击特朗普政府。

民主党方面认为，特朗普未尽总统职责。佩洛西说，在如此重要的涉及美军安全的问题上，即便情报尚未核实，总统也理应得到直接汇报。拜登则批评说，特朗普未能保护美军，“背叛了总统的神圣职责”。

分析人士指出，作为民主党方面的一个筹码，持续两年的“通俄门”调查让特朗普政府在处理美俄关系时受到掣肘。而今，“悬赏”事件再次激发了民主党人对特朗普政府处理美俄关系的不满。从突然从叙利亚、德国撤军，到以军费分担问题破坏北约团结，再到邀请俄罗斯参加七国集团峰会，民主党人认为白宫屡屡放弃国家利益为俄罗斯送上大礼。

可以预料，随着11月美国大选投票日逐渐临近，恐怕还会生出类似俄“资助”塔利班等话题，两党的白宫之争势必愈演愈烈。

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