新华社金边7月3日电 专访：中国的稳定和发展离不开中国共产党领导——访柬埔寨政府发言人帕西潘

新华社记者毛鹏飞

柬埔寨政府发言人帕西潘日前在金边友谊大厦接受新华社记者专访时表示，在中国共产党领导下，中国实现了长期稳定和全方位快速发展，在扶贫减贫领域取得的成就堪称人类历史奇迹，新冠疫情防控措施充分体现中国强大的综合国力和治理体系的高效。

在大厦内帕西潘的办公室里，山水国画、风筝模型等中国艺术品被放在显眼位置。帕西潘对记者说，他访问过中国4个地方——北京、上海、青岛和香港，亲眼目睹这些城市的全方位发展。

他说，中国的发展成就令他印象最深刻的有几个方面，比如公路、铁路、港口和机场等交通设施建设非常迅速，摩天大楼拔地而起，城市很现代化，科学技术发展不断取得新突破，扶贫减贫工作取得令人瞩目的成就。“中国共产党领导中国人民取得了卓越成就，值得中国人民为之自豪。”

帕西潘表示，中国取得的减贫成果是人类历史的奇迹，是最伟大的减贫成果。“这是前所未有的壮举。”

他指出，中国取得的减贫成就是在中国共产党和政府正确的政策指引下，全中国人民通过艰苦奋斗取得的。中国的减贫工作为全球减贫事业做出了巨大贡献，为包括柬埔寨在内的其他发展中国家提供了示范和重要启示。

帕西潘认为，中国的快速发展不仅直接造福中国人民，也让世界上其他国家受益。中国大量人口摆脱贫困、人民生活水平提高为世界带来庞大的消费市场；大量中国游客和投资者走出国门，到海外旅游观光、投资兴业，促进当地经济发展。

帕西潘说，中国和其他国家在经济、贸易、投资、旅游等方面联系非常紧密，中国也一直与其他国家通过双边合作和“一带一路”及澜湄合作机制等多边平台分享发展成果和经验。

他认为，中国的做法释放了与其他国家共享发展成果的善意。5G技术就是一个非常生动的例子，中国的5G研发成果惠及全人类。作为亚洲人，他也为此感到骄傲。

帕西潘高度评价中国共产党和政府把人民生命安全和身体健康放在第一位，采取最全面最严格最彻底的疫情防控措施。他认为，抗击疫情取得的成果，显示了中国强大的综合国力和治理体系的高效。

谈到柬埔寨和中国合作应对新冠疫情，帕西潘说，柬中之间的互信互助是国与国之间合作的典范，希望两国继续保持密切合作，共同抗击疫情，恢复经济社会发展。“新冠疫情是全世界共同面临的挑战，需要我们团结共同应对。”

(责编：于洋、杨牧)