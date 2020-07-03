中国政府首批援巴抗疫物资交接仪式在巴西利亚举行

中国驻巴西大使杨万明出席援巴物资在线交接仪式

人民网巴西利亚7月2日消息（记者 范剑青）7月2日，中国政府援助巴西首批抗疫物资在线交接仪式在巴西利亚举行。巴副总统代表纳西门托大使，外长代表、巴西合作署署长佩雷拉大使，卫生部长代表、国际司司长韦尔内克，联邦众议院巴中议员阵线主席皮纳托，众议院政府副领袖、议会应对新冠病毒危机委员会协调人梅洛众议员等出席并讲话。

中国驻巴西大使杨万明在致辞中表示，新冠肺炎疫情发生以来，中巴两国守望相助，密切合作。巴西出现疫情后，中国率先驰援。中国政府向巴政府提供的首批2吨多援助物资中，包括大量防护服、医用口罩、眼罩、手套、鞋套和体温计等医疗用品。中国政府第二批援巴物资也已启运，希专用于支持巴西亚马孙地区印第安原住民抗疫。

杨大使指出，已有20多个中国省市和30多家企业已经或即将向巴30多个州市捐赠医疗物资，包括呼吸机、CT、防护服、检测试剂、病床等，总价值超过4000万雷亚尔。中方已组织双方医疗团队开展了10余场在线交流，并协助巴方在华采购了数百吨医疗设备。两国多家生物制药机构正加紧开展疫苗研发合作。

杨大使强调，这场疫情启示我们，人类是一个命运相连、休戚与共的共同体。习近平主席多次指出，团结合作是国际社会战胜疫情最有力武器。中国将继续通过提供抗疫援助、分享诊疗经验、协助开展采购、开展疫苗研发合作等多种方式支持包括巴西在内的国家和人民早日战胜疫情。同时，中方愿同巴方规划好疫后两国各领域合作，共同实现经济恢复和民生改善，为构建人类卫生健康命运共同体贡献力量。

巴方官员代表巴政府、国会和人民诚挚感谢中国政府、企业和民间团体提供的宝贵援助，并表示，在巴面临疫情严峻挑战之际，中国各界多次向巴提供大量防疫物资，无私分享防控和诊疗经验，协助巴自华采购大批医疗用品。这些善举彰显出中国人民对巴西人民的深情厚谊和两国共克时艰的坚定信念，对巴抗击疫情至关重要。中国是伟大的国家，也是巴全面战略伙伴。巴政府和各界钦佩中国在统筹疫情防控和经济社会发展方面取得的巨大成效，赞赏中方为支持国际社会抗疫所做积极贡献，珍视巴中友好与合作，将继续同中方携手团结，密切抗疫期间及疫后双边各领域合作，加紧推进疫苗研发合作，更好应对公共卫生安全危机，共同提振经济、改善民生，造福两国人民。

仪式上播放了介绍中国支持巴西抗疫的专题短片，生动展示了中巴守望相助、团结抗疫的感人场面。巴国家电视台、环球电视台、纪录电视台、SBT电视台、CNN巴西频道、《圣保罗页报》、《环球报》及新华社、人民日报、中央电视台、国际广播电台、文汇报、中新社、凤凰卫视等20余家中巴主流媒体对活动进行了报道。大量巴西民众在线观看了仪式直播，纷纷留言表示，感谢中国雪中送炭，点赞巴中兄弟般友好情谊。

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