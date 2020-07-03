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40余国在人权理事会作共同发言

支持中国在涉疆问题上的立场

2020年07月03日05:35  来源：人民网－人民日报
 

　　本报布鲁塞尔7月1日电  日内瓦消息：7月1日，在日内瓦举行的联合国人权理事会第四十四次会议上，白俄罗斯代表46个国家作共同发言，积极评价中国新疆人权事业发展成就和反恐、去极端化成果，支持中国在涉疆问题上的立场。

　　白俄罗斯表示，我们重申人权理事会应以客观、透明、非选择性、建设性、非对抗性、非政治化方式开展工作。我们重申致力于促进和保护人权的承诺，坚决反对将人权问题政治化和双重标准做法。

　　白俄罗斯指出，恐怖主义和极端主义是人类社会的共同敌人，是对人权的严重威胁。我们关切地注意到，恐怖主义、分裂主义和极端主义曾给中国新疆各族人民造成巨大伤害，严重损害了他们的各项人权。我们赞赏地注意到，中国新疆依法采取一系列措施以应对上述威胁，保障新疆各族人民的人权。新疆连续三年未发生暴力恐怖案件，重获安宁和稳定。新疆各族人民的人权都得到有效保障。

　　白俄罗斯表示，我们赞赏中国坚持开放和透明，已邀请1000多名外交官、国际组织官员、记者和宗教人士访问新疆。他们亲眼看到了新疆取得的巨大成就。我们注意到中国已邀请人权高专访问新疆，双方正就此保持沟通。我们敦促停止利用谣言对中国进行不实指责的做法。我们相信人权高专办将继续根据授权、客观公正履职。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月03日 03 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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