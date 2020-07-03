新华社北京7月2日电 全国人大外事委员会就美国国会参众两院分别通过所谓“香港自治法案”发表声明。声明全文如下：

近日，美国国会参众两院分别通过所谓“香港自治法案”。此举严重违反国际法和国际关系基本准则，是对香港事务和中国内政的粗暴干涉。中国全国人大对此予以强烈谴责，表示坚决反对。

国家安全立法在世界各国均属中央事权。中央政府对香港特别行政区的国家安全负有最大和最终责任。全国人大常委会依照中华人民共和国宪法、香港基本法和全国人大有关决定，制定香港特别行政区维护国家安全法完全是中国内政，任何外国无权干预。

全国人大常委会通过的有关法律针对的是极少数严重危害国家安全的行为和活动，有利于坚决有效维护国家安全，维护香港法治、止暴制乱，有利于保障香港居民依法享有的各项权利和自由。有关法律是对香港特别行政区依法享有高度自治权的有力维护，将有利于确保“一国两制”行稳致远，维护香港的繁荣稳定。

香港是中国的特别行政区。中国政府治理香港特别行政区的法律依据是中华人民共和国宪法和香港基本法，不是《中英联合声明》。香港回归后，中国政府在《中英联合声明》中宣示的对港方针政策均已纳入香港基本法，得到全面有效实施，根本不存在中方违反“国际义务”的问题。

我们强烈敦促美国国会及一些政客立即停止以任何方式干涉包括香港事务在内的中国内政。如果美方一意孤行，中方必将采取一切必要措施予以坚决回应。

《 人民日报 》（ 2020年07月03日 03 版）

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