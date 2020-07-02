原标题：综述：阿根廷重新实行严格隔离措施以控制新冠疫情

新华社布宜诺斯艾利斯7月1日电 综述：阿根廷重新实行严格隔离措施以控制新冠疫情

新华社记者倪瑞捷

7月1日，阿根廷政府开始重新实行强制性的社交隔离措施。由于近期确诊病例增加明显，阿根廷不得不暂缓许多行业的复工计划。新一阶段隔离措施时间为7月1日至17日，但届时能否“解封”还要取决于隔离效果。

阿根廷总统费尔南德斯日前表示，重回严格社交隔离阶段的决定是为了遏制疫情的快速传播而采取的，是为每个阿根廷人的健康着想。近期绝大多数新增确诊病例和死亡病例都出现在大布宜诺斯艾利斯地区，但疫情有蔓延到该国其他地区的趋势，现在重回严格隔离阶段是唯一的补救办法。

事实上，阿根廷从未完全解除3月20日生效的社交隔离令，只是随着越来越多行业复工、很多民众无法忍受过长时间居家隔离而违反隔离令，街头人流和车辆越来越多，新增病例也随之增多。

新一轮的严格社交隔离主要是针对大布宜诺斯艾利斯地区，只有少数从事必要行业的民众被批准外出，普通民众除了外出采购基本生活用品和药品以外不得离开住所，所有需要外出的人员必须重新申请出行证；取消了非高峰时段可以进行户外活动的政策，加大了对非必要人员乘坐公共交通的检查力度；许多先前已经解禁的商店也重新闭门歇业。

记者1日在布宜诺斯艾利斯街头看到车辆和人流明显减少，公共汽车站外人们保持距离、排了长长的队伍，工作人员在检查乘客通行证后才允许他们上车。一位出租车司机对记者说，现在的情形又像回到了3月20日刚开始启动社交隔离的时候，他一早开着车但街上空无一人，至今没有拉到一单生意。

在新冠疫情暴发之初，阿根廷迅速采取了严格的防疫措施。该国确诊病例刚过百例时，政府就宣布实施关闭边境、暂停所有国际和国内商业航班、取消国内长途交通、实行全民强制性隔离等措施，这让阿根廷的疫情一度得到了比较好的控制。

然而随着南半球冬季的到来，阿根廷病例数呈现快速增长趋势，近10天来新增病例数更是增长迅速，每天都超过2000例。阿根廷卫生部公布的截至7月1日的最新数据显示，该国累计确诊病例达67197例，累计死亡病例达1351例。其中，输入性病例占1.6%，与确诊病例有密切接触后的确诊病例占35.9%，本地传播病例占45.4%。

除气候原因外，阿根廷病例迅速上升的主要原因之一是疫情在卫生条件和防疫能力薄弱的贫民社区快速传播。正在为首都贫民窟居民提供防疫帮助的布宜诺斯艾利斯住房协会官员卡米拉·奥斯特洛夫对新华社记者说，目前首都贫民窟的确诊病例数已经占总确诊病例的一半左右，控制疫情在贫民窟中的传播成为阿根廷对抗疫情的关键。目前，政府多个部门联合为贫民窟居民提供帮助，专业人士会登门拜访检查是否有人员出现疑似症状并宣传防护的知识。

此外，阿根廷上一阶段已超100天的强制隔离政策让民众产生了厌倦情绪。该国经济学者们指出，许多企业，尤其是提供最多就业机会的中小企业因为隔离政策无法正常运转，生存状况堪忧，这意味着国家失业和贫困人口将大幅增加。企业、机构和民众纷纷希望政府采取更加科学的隔离政策，呼吁减少隔离对经济的影响。

总统费尔南德斯表示，新冠疫情和其他冬季疾病的叠加让阿根廷医院重症监护室的床位越来越紧张，在疫情加速蔓延的情况下，重回严格隔离阶段是为了挽救民众的生命。

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