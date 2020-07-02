综合消息：中东地区多国继续放松管控 疫情防控形势严峻

新华社科威特城7月1日电 综合新华社驻中东地区记者报道：7月1日中东多国新冠确诊病例数继续保持高位增长，埃及、土耳其、黎巴嫩和阿联酋等国继续放松管控，中东地区疫情防控局势依然严峻。

埃及卫生部7月1日说，埃及报告新增确诊病例1503例，累计确诊69814例，累计死亡3034例，累计治愈18881例。埃及航空公司自7月1日起陆续恢复与北美、欧洲、非洲、中东等地区共29个目的地的直航航班。埃及旅游和文物部长阿纳尼1日宣布，位于开罗的埃及国家博物馆、吉萨金字塔景区以及南部旅游名城卢克索和阿斯旺的部分景点也在严格实施防疫措施的前提下恢复对公众开放。

土耳其卫生部长科贾7月1日表示，土耳其当天对52313人进行了新冠病毒检测，其中1192人检测结果呈阳性。至此，土耳其累计确诊201098例，累计死亡5150例，累计治愈175422例。从7月1日起，土耳其的电影院、结婚礼堂、网吧、游戏厅开始营业。

阿拉伯联合酋长国卫生和预防部7月1日发布的数据显示，该国新增确诊病例402例，累计确诊49069例，累计死亡316例，累计治愈38160例。阿联酋7月1日重新开放全国770座清真寺和其他宗教场所。此外，阿联酋还将允许本国国民和居民有条件出国旅行，但必须事先提交申请获得许可。

黎巴嫩卫生部7月1日公布的数据显示，该国新增确诊病例10例，累计确诊1788例，累计死亡34例，累计治愈1223例。黎巴嫩7月1日重新开放首都贝鲁特的拉菲克·哈里里国际机场，每天入境旅客量限制在2000人次左右。

伊拉克卫生部7月1日说，该国报告新增确诊病例2415例，累计确诊51524例，累计死亡2050例，累计治愈26267例。伊拉克总理穆斯塔法·卡迪米当天表示，防控规划薄弱和处置失当导致了伊拉克疫情恶化，因低油价导致的国内经济危机为抗击疫情带来了新挑战。

巴勒斯坦卫生部7月1日晚公布的最新数据显示，巴报告新增确诊病例330例，单日新增确诊病例再创新高，累计确诊病例3095例，累计死亡11例，累计治愈634例。

伊朗卫生部7月1日宣布，截至当地时间中午，伊朗报告新增确诊病例2549例，累计确诊230211例，累计死亡10958例，累计治愈191487例。伊朗卫生部副部长哈里奇日前表示，胡泽斯坦、锡斯坦-俾路支斯坦等11省将恢复部分限制措施以防控疫情。

以色列卫生部7月1日发布数据显示，该国当日报告新增确诊病例1013例，是疫情暴发以来的最高单日增幅，累计确诊26257例，累计死亡322例，累计治愈17452例。以色列航空公司7月1日发布声明说，公司所有航班无限期取消，直至另行通知为止。

卡塔尔卫生部7月1日宣布，该国当日报告新增确诊病例915例，累计确诊97003例，累计治愈83965例，累计死亡115例。卡卫生部指出，随着第二阶段解除部分防疫限制措施的深入，卡塔尔防疫面临的压力将会增大，强化防疫工作越发重要，任何疏于防疫的行为都有可能导致疫情反弹。

阿尔及利亚7月1日宣布，该国报告新增确诊病例365例，创疫情暴发以来每日新增确诊病例数新高。累计确诊14272例，累计死亡920例，累计治愈10040例。阿尔及利亚卫生部长1日表示，确诊患者主要集中在大城市，感染的主要原因是家庭和朋友间的聚会。

还有一些国家7月1日公布的累计确诊病例数为：沙特阿拉伯194225例，阿曼41194例，摩洛哥12636例，突尼斯1175例。（执笔记者：聂云鹏；参与记者：李碧念、吴丹妮、郑思远、王峰、冀泽、李良勇、陈霖、王薇、苏小坡、陈斌杰、郑一晗、张淼、杨元勇、熊思浩、涂一帆、黄灵、陈文仙、尚昊）

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