中国代表：安理会通过新冠疫情决议是多边主义的胜利

新华社联合国7月1日电 联合国安理会7月1日一致通过关于新冠疫情的决议，要求安理会议程上的冲突各方立即停止敌对行动，实现为期90天的停火，确保人道主义援助准入。中国常驻联合国代表张军表示，该决议的通过是多边主义的胜利。

张军在安理会作解释性发言时说，在全球抗疫的关键时刻，安理会有责任、有义务在职责范围内采取行动，应对疫情给国际和平与安全带来的负面影响。安理会达成这份决议，反映了安理会成员和联合国会员国加强联合国及其专门机构作用、团结合作抗击疫情的普遍共识，体现了安理会的行动力、领导力，是安理会成员和联合国的一项重要成果，是多边主义的胜利。

他说，这份决议得来实属不易。某个国家固守单边主义立场，罔顾国际社会普遍呼声，出尔反尔，违背承诺，打破共识，导致决议磋商进程一拖再拖，安理会迟迟不能采取行动。该国还无视秘书长及各国呼吁，拒不解除对有关国家的单边制裁，在疫情形势下加重了无辜平民的苦难，加剧了有关国家和地区的人道主义危机。

张军强调，中方从一开始就赞同联合国秘书长的全球停火倡议和全球人道响应计划，在多个场合表达了支持立场，日前还同171个会员国发表支持全球停火倡议的共同声明。中方始终建设性参与决议草案磋商，同绝大多数安理会成员一道，凝聚最广泛共识，展现最大限度灵活，克服重重阻力，全力推动安理会对外发出合作抗疫、共克时艰的积极信号。

决议通过后，张军在接受中外媒体采访时说，当前最重要的是，各国抗疫应坚持人民至上、生命至上，尽最大努力保护人民生命安全和身体健康，包括妇女、儿童、老人、残疾人等弱势群体。无论是在冲突地区，还是在发达国家，每个生命都值得珍惜。在中方倡议下，安理会决议写入了“以人民为中心”的理念。希望各国加强合作，拯救更多生命。

张军强调，团结合作是战胜疫情最有力的武器，任何国家都不可能在孤立中让自己伟大。中方坚决反对将疫情政治化、污名化。转嫁责任挽救不了生命，更不会战胜疫情。各国需要增进信任、体现责任、尊重科学、维护平等、谋求共赢。

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