中国驻欧盟使团：欧盟涉港言论“站不住脚”

新华社布鲁塞尔7月1日电 中国驻欧盟使团发言人7月1日对欧盟方面最新涉港言论进行驳斥。发言人强调，欧盟关于中国全国人大通过香港维护国家安全法的有关言论站不住脚，应立即停止插手香港事务。

当天，欧盟外交与安全政策高级代表代表欧盟就香港维护国家安全法制定实施发表声明称，这一立法缺乏有意义的协商，可能严重损害香港高度自治、司法独立和法治，敦促中方确保香港居民现有的自由和权利不受侵害。

中国驻欧盟使团发言人强调，“一国两制”是中国的国策，制定和实施新法的目的是堵塞香港在国家安全方面的漏洞，纠正香港一段时间以来出现的偏离“一国两制”正确轨道、甚至挑战“一国两制”底线的乱象，最终是为了坚持和完善“一国两制”。欧盟既然表示香港在“一国两制”原则下保持稳定繁荣与其利益攸关，就理应支持中方有关举措。

发言人说，中国全国人大常委会在草拟法律过程中，注重听取各方面特别是香港特别行政区有关方面的意见，全国人大常委会有关部门等近一段时间在香港举办了12场座谈会。在香港，有近300万市民签名支持立法，各界发起的“反外部势力干预”网上签署行动已有150万人支持，充分反映了广大民众的共同心声。欧盟称立法缺乏有意义的协商，完全站不住脚。

发言人强调，香港维护国家安全法在第一章即明确规定，香港特别行政区维护国家安全应当尊重和保障人权，依法保护香港特别行政区居民根据香港特别行政区基本法和《公民权利和政治权利国际公约》《经济、社会与文化权利的国际公约》适用于香港的有关规定享有的包括言论、新闻、出版的自由，结社、集会、游行、示威的自由在内的权利和自由。这充分反映了有关立法将尊重和保障人权置于突出位置。

发言人重申，香港是中国的特别行政区，香港事务属于中国内政。欧盟方面应切实遵守国际法和国际关系基本准则，立即停止插手香港事务，停止干涉中国内政。

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