驻泰国大使馆临时代办杨欣在泰国主流媒体发表署名文章

人民网曼谷7月1日电（记者 孙广勇） 7月1日，中国驻泰国大使馆临时代办杨欣在泰国主流媒体发表题为《长风破浪 开拓进取 携手共建中泰关系更加辉煌的明天》的署名文章。全文如下：

1975年7月1日，周恩来总理与克立·巴莫总理在北京签署建交公报，中泰关系掀开了崭新篇章。45年时光荏苒，世界在变，地区在变，中泰两国在各自发展道路上昂首前行取得了非凡成就，中泰两国关系始终保持健康稳定发展。，同时也出现了许多积极变化今天的中泰关系，变得更加全面、更加务实、更加富有活力。

——全面：体现在双方战略互信不断深化，合作领域不断拓展。

两国领导人通过互访、互致信函和在重要多边场合举行会晤等方式保持频繁接触，就双边关系发展和国际地区形势中等重大战略性问题坦诚深入交换看法，在涉及彼此核心重大利益问题上坚定不移给予对方支持，中泰关系的政治基础日益深厚、牢不可破。近年来，习近平主席亲自致贺哇集拉隆功国王陛下加冕，亲自向诗琳通公主殿下颁授中国对外最高荣誉“友谊勋章”。李克强总理赴泰出席东亚合作领导人系列会议并正式访问，。巴育总理等泰国政府、国会领导人多次率团访华，。双方围绕治国理政、扶贫减贫的交流愈发深入。

两国友好互利合作逐步实现全方位、各领域发展，合作机制不断健全。中泰建立了全面战略合作伙伴关系，共同发表两国关系发展远景规划，在已有良好合作基础上，对未来两国关系行稳致远描绘蓝图。可以说，两国友好交流与合作已涵盖政治、经贸、军事、安全、科技、人文、教育、体育、文学、学术、媒体等各个领域，实现了无遗漏、全覆盖，为中泰关系持续健康发展提供了源源不断的坚实动力。目前，两国定期举行战略对话，建有经贸合作联委会、防务安全磋商、科技合作联委会、铁路合作联委会、数字经济合作部级对话等多领域合作机制，日益发挥重要作用。双方在东亚合作、联合国等地区和多边全球合作框架下保持密切协调与配合，共同维护国际和地区稳定、繁荣与发展。

——务实：体现在双方互利合作硕果累累，两国人民受益良多。

双边贸易额从建交时的2462万美元增加到2019年的917亿美元，增长3700多倍。中国连续七年成为泰国最大贸易伙伴，2019年成为泰国最大外资来源国，泰国则是中国在东盟国家中第三大贸易伙伴。中泰铁路建设持续推进，建成通车后将成为首条连接中国与东南亚的铁路大动脉地区国家和人民长期以来关于泛亚铁路的美好愿望终将初步实现。百余家中国企业落户泰中罗勇工业园，有效带动当地经济发展和人民就业。两国已缔结39对友好城市，地方交往势头强劲。中国多年稳居泰国最大旅游客源国，赴泰游客数量连续两年突破千万人次。双方合作在泰国开设16所孔子学院和11个孔子课堂，近1500名中国汉教志愿者在泰国传播中国语言文化。2019年共3.6万名中国学生在泰国学习，2.8万名泰国学生赴中国留学，两国年轻一代之间的相互了解不断加深。中科院曼谷创新合作中心与泰国暹罗水泥集团签署战略合作协议在泰创立，南京艺术学院与泰国甘拉雅尼音乐学院交流有声有色，泰国电视剧在华热播，中国电影电视剧、网络文学受到泰国年轻人的喜爱，中泰关系的民意基础日益牢固。

——富有活力：体现在双方前瞻看待两国关系发展，不断注入新的时代活力与内涵。

双方一致同意加强发展战略对接，推动中国“一带一路”建设同泰国4.0、“东部经济走廊”规划实现优势互补，不断加强新经济、新业态合作。华为、阿里巴巴、京东等理念领先、实力雄厚的中国企业与泰国龙头企业强强联合，推动泰国数字经济、人工智能、现代物流、5G通讯等“未来产业”蓬勃发展，为中泰互利合作保持蓬勃发展增添新动能。面对当今世界出现的百年未有之大变局，双方坚定维护多边主义和自由贸易体系，共同推动构建反映各国人民普遍愿望和共同利益、体现历史发展和时代进步要求、公正合理的国际政治经济新秩序，创造一个持久和平、普遍繁荣的新世界。

今年以来，新冠肺炎疫情肆虐全球，严重威胁人类健康和世界公共卫生安全。面对这场前所未有的挑战，中泰两国同舟共济、守望相助，生动阐释了“中泰一家亲”的真挚情谊和人类命运共同体的伟大精神。

哇集拉隆功国王陛下向习近平主席致慰问电，高度赞赏中国抗疫采取的有力措施。巴育总理发表视频讲话，为中国和世界抗疫加油打气。泰国各界倾力相助，短时间内向中国捐赠了大量医疗物资。中国秉持“投我以木桃，报之以琼瑶”的传统美德，在泰国抗疫吃紧关头全力向泰方提供支持与援助，及时分享疫情信息、沟通防疫措施、研商治疗方案、开展疫苗研发合作。中国政府、企业、友好组织和民间机构多次向泰捐赠医疗物资，支援泰国抗疫。中国驻泰使馆心系泰国民众生活，专门设立“爱心柜”，向泰国兄弟姐妹提供生活必需物资。与此同时，中泰务实合作在疫情重压下逆势上扬，1至5月进出口额增长8.1%，第一季度泰国出口中国的榴莲占泰榴莲出口总额的66.94%。事实证明，中泰关系历经疫情洗礼，更加亲密无间、牢不可破；中泰合作经受疫情考验，更加富有韧性、充满活力。

回首45年，在中泰两国历届领导人的指导和引领下，通过两国人民共同努力，中泰关系破土出芽、茁壮成长、风华正茂；展望未来，中泰全方位、高水平、宽领域、深层次合作前景广阔、动力十足、成果可期。

站在新的历史起点，我们不能有丝毫懈怠，应当倍加珍惜中泰关系来之不易的良好局面，牢牢把握住历史机遇，做将心比心的好亲戚、相知相亲的好朋友、守望相助的好邻居、荣辱与共的好伙伴。

我们要突出高层交往引领效应，密切两国各层级人员往来，用好现有对话合作机制，加强治国理政和扶贫经验与实践交流，为进一步增进互信、对接合作提供坚实保障；抓实抓细发展战略对接，深化拓展务实合作，高质量共建“一带一路”，积极培育数字经济创新增长点，打造更多务实合作可视化成果；鼓励两国智库、媒体、文艺团体加大互访交流，促进年轻一代交往和互动，挖掘旅游合作潜力，深入拓展科技、职业培训、公共卫生等领域合作；共同推进中国—东盟合作，推动澜湄合作提质升级。共同捍卫现行国际关系基本准则和多边贸易体系，共同发出反对贸易保护主义、霸凌主义的坚定声音，共同应对气候变化、恐怖主义等全球性挑战，共同践行新型国际关系和构建人类命运共同体。

潮平两岸阔，风正一帆悬。泰国有句谚语，“慢工出细活”。中国人相信，“千里之行始于足下”。持续强劲、稳健互惠的中泰关系是大势所趋和人心所向。，两国携手同行必将推动中泰全面战略合作伙伴关系必将百尺竿头更进一步。，促进中泰合作累累硕果必将更好造福两国人民，并为地区持续稳定繁荣注入强大动力。

让我们长风破浪、开拓进取，共同开创中泰关系更加辉煌灿烂的明天！

(责编：刘叶婷、燕勐)