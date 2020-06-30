原标题：专访：“中国为全世界作出表率”——访俄罗斯共产党中央委员会副主席诺维科夫

新华社莫斯科6月30日电 专访：“中国为全世界作出表率”——访俄罗斯共产党中央委员会副主席诺维科夫

新华社记者李奥 泽连科夫

“在抗击新冠疫情过程中，中国向世界展现了其社会经济制度的效率，为其他国家抗击疫情提供了有益的启示，也为世界作出了表率。”俄罗斯共产党中央委员会副主席德米特里·诺维科夫日前接受新华社记者书面采访时这样表示。

“新冠疫情揭示出‘真相时刻’，让各国政府应对疫情的能力以及对待民众的态度展露无遗。”诺维科夫认为，中国抗疫取得重大进展，得益于社会经济管理的效率和政治制度的优势，得益于英雄的中国人民。

他说，面对疫情对经济社会发展的冲击，中国采取积极扩大内需、维持金融投资稳定、保障居民就业、保障基本民生等措施，对其他国家具有重要启示作用。

诺维科夫表示，中国共产党建党99年来，始终坚持以人民为中心，敏锐洞察并积极应对外部局势的变化，取得举世瞩目的成就。相信中国打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的目标不会因疫情影响以及外部势力阻挠而推迟实现。

诺维科夫关注中国共产党全面从严治党实践，认同要抓住领导干部这个“关键少数”。“再强大的政党、再强大的国家，只要其领导干部背弃国家福祉而追求个人利益，就会衰败。”他认为，中国共产党在全面从严治党以及重拳反腐、整风肃纪方面采取的一系列措施值得其他国家政党借鉴。

关于人类命运共同体理念，诺维科夫说，中国共产党为解决当前世界面临问题提供中国方案。人类命运共同体理念回应了人类的需求，得到越来越多的支持。“中国通过自身努力向世界证明，我们可以打造一个更加公平、文明与安全的世界。这一思想必将在全球范围内得到广泛呼应，其必要性将在今后日益凸显。”

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