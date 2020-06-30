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新华国际时评：病例过千万 千万莫松懈

2020年06月30日08:18  来源：新华网
 

　　新华社日内瓦6月29日电 题：病例过千万 千万莫松懈

　　新华社记者陈俊侠 杜洋 李叶

　　据世界卫生组织29日公布的官方数据，全球新冠肺炎病例数已突破1000万，死亡病例接近50万。确诊病例数过千万是个标志性节点，表明全球范围内新冠疫情并未缓解，而是呈加速蔓延趋势，各国对此切不可松懈大意。

　　6月以来，全球单日新增确诊病例数多次刷新最高纪录，仅28日一天就新增189077例。世卫组织总干事谭德塞近日强调，在疫情暴发的最初两个月中，共确诊约8.5万个病例，但是在过去两个月里确诊病例数高达600万。因此，世卫组织多次警告称，各国要加强而不是放松疫情管控。

　　更严峻的是，西欧、中欧等一些此前已基本控制住疫情的地区随着管控措施的逐步放松，出现了疫情反弹风险。比如，德国一家肉联厂近日发生聚集性感染事件，瑞士疫情明显反弹。世卫组织表示，欧洲疫情反复的可能性极高。防控疫情如逆水行舟，不进则退。

　　在全球感染人数不断攀升的当下，没有一个国家具有“免疫力”。即便是此前成功控制疫情的国家，也面临疫情输入的冲击，管控措施仍需维持力度。各地区疫情发展阶段不同，但面临的风险相似，无症状感染者成为共同难题，各国都有必要为防范疫情进一步蔓延做好各种预案。

　　全球已有近50万人因新冠疫情死亡。每一个数字背后都是一个活生生的生命，每位患者的逝去都令人悲痛。重视疫情管控就是尊重生命、尊重人权。联合国、世卫组织等国际组织多次强调，要有效控制疫情，需要各国扎扎实实地做好病例发现、追踪、检测、隔离、治疗等每一个环节。在没有特效药的当下，切断传染链是管控疫情的有效手段。

　　人类是一个命运共同体，团结合作是战胜疫情最有力的武器。疫情下，全球科学家正以前所未有的规模和方式展开合作，共享基因序列等研究成果，许多国家的疫苗研发正在取得进展。世卫组织带头开展“团结实验”，与其全球合作伙伴共同发起名为“获得抗击新冠肺炎工具加速器”的国际合作倡议，以加速新冠肺炎相关疫苗、诊断工具和治疗工具的研发、生产和公平分配。这些，都为人类最终战胜新冠疫情打下坚实基础。

　　只要各国携起手来，采取科学防控手段，同舟共济，守望相助，就一定能够彻底战胜疫情。

(责编：于洋、燕勐)
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