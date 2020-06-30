泰国举办线上“汉语桥”大学生中文比赛

新华社曼谷6月29日电（记者汪瑾）第19届“汉语桥”世界大学生中文比赛泰国赛区决赛28日在线上举办，来自清莱王太后大学的书玲以精彩的表现获得总冠军。

本次比赛是为了庆祝中泰建交45周年、诗琳通公主学习中文40年，由中国驻泰国大使馆教育组、泰国高等教育与科研创新部高等教育委员会、孔子学院总部驻泰国代表处联合主办的。

泰国19所高校的105名选手此前参加了由宋卡王子大学普吉孔子学院承办的网络笔试预赛，成绩排名前25名的优秀选手获得了决赛资格。决赛包括主题演讲、知识问答和才艺表演三部分，其中主题演讲、知识问答以现场连线方式进行，才艺表演则由选手们给评委提供视频。

决赛精彩纷呈、扣人心弦。在演讲及知识问答环节，选手们围绕诗琳通公主学习中文的榜样力量、“中泰一家亲”的传统友谊、中国“一带一路”倡议与“泰国4.0”战略的对接促进泰国经贸发展等方面展开讲述，展现了扎实的中文功底和丰厚的知识储备。

经过激烈角逐，书玲以扎实的中文知识、流利的口语和过人的才艺赢得评委们的一致认可，获得总冠军。此外，在才艺表演环节，选手林思涵自编自弹自唱的《菊花台》和《红尘客栈》、另一位选手严智的朗诵、沙画、葫芦丝、书法等表演，也获得评委一致好评。

中国驻泰国大使馆临时代办杨欣在致辞中表示，希望有更多泰国青年学生通过这座“汉语桥”，传递民间友谊，传承中泰文化，圆自己的“中国梦”，也希望泰国各界同心合力，培养出更多懂中文、懂中国的专业人才，进一步推进中泰民心相通，促进中泰深层合作。

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