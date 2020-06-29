原标题：世卫组织统计确认全球新冠确诊病例累计已超千万

新华社日内瓦6月29日电（记者刘曲）世界卫生组织29日发布的全球新冠疫情数据确认，全球新冠确诊病例累计已超过1000万例，死亡病例累计接近50万例。世卫组织警告称，近期疫情又出现加速传播的趋势。

世卫组织数据显示，截至欧洲中部时间29日10时43分（北京时间29日16时43分），全球新冠确诊病例累计达10004707例，死亡病例累计499619例。目前美国和巴西累计确诊和死亡病例数均处于全球前两位，其中美国累计确诊2496628例，死亡125318例；巴西累计确诊1313667例，死亡57070例。

除美国和巴西外，累计确诊病例数较多的国家依次为俄罗斯634437例，印度548318例，英国310254例，秘鲁275989例，智利271982例，西班牙248469例，意大利240136例，伊朗222669例。死亡病例数较多的国家依次为英国43514例，意大利34716例，法国29700例，西班牙28341例，墨西哥26381例，印度16475例，伊朗10508例，比利时9732例。

世卫组织每日疫情形势报告显示，近期全球每日新增病例数屡创新高，28日单日新增189077例再破纪录，其中多个国家也刷新了单日新增病例纪录。世卫组织总干事谭德塞近期多次警告，新冠疫情在全球有加速扩散的趋势，他呼吁各国进一步强化全社会共同参与、综合实施的抗疫措施。

世卫组织26日宣布，未来12个月将需要313亿美元用于开发和交付新冠药物、检测工具及疫苗，包括到2021年底采购20亿剂疫苗，其中10亿剂用于中、低收入国家。

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