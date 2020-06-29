外交部：中方决定对在涉港问题上表现恶劣的美方人员实施签证限制

人民网讯 据“外交部发言人办公室”消息，在6月29日外交部例行记者会上，有记者问：日前，美方宣布对中方有关涉港官员等实施签证限制。中方对此有何评论？

赵立坚：香港国家安全立法问题纯属中国内政，任何外国对此无权干涉。中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉香港事务的决心坚定不移。美方通过所谓制裁阻挠中方推进香港国家安全立法的图谋绝不会得逞。

针对美方上述错误行径，中方决定对在涉港问题上表现恶劣的美方人员实施签证限制。

记者会全文如下：

央视记者：日前，美方宣布对中方有关涉港官员等实施签证限制。中方对此有何评论？

赵立坚：香港国家安全立法问题纯属中国内政，任何外国对此无权干涉。中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉香港事务的决心坚定不移。美方通过所谓制裁阻挠中方推进香港国家安全立法的图谋绝不会得逞。

针对美方上述错误行径，中方决定对在涉港问题上表现恶劣的美方人员实施签证限制。

《中国日报》记者：日前，美国会参议院审议通过“香港自治法案”和有关涉港决议案，指责中方推进香港国安立法，威胁对中方有关人员、实体和金融机构进行制裁。中方对此有何评论？

赵立坚：美国会参院不顾中方严正立场，执意审议通过有关涉港消极议案，恶意诋毁香港国安立法，严重干涉香港事务和中国内政，违背国际法和国际关系基本准则，中方对此坚决反对，已向美方提出严正交涉。

香港国安立法旨在维护国家主权、安全、发展利益，保障香港长治久安和长期繁荣稳定，确保“一国两制”实践行稳致远。香港事务是中国内政，任何外国无权干涉。中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干预香港事务的决心坚定不移。无论乱港分裂势力如何叫嚣、无论外部反华势力如何施压，都阻挡不了中方推进香港国安立法的决心和行动。他们的图谋必将失败。有关议案也是废纸一张。

我们敦促美方认清形势，立即停止以任何方式干涉香港事务和中国内政，不得审议推进和实施有关涉港消极议案，更不得以此为由对中方进行所谓制裁，否则中方将采取坚决有力的应对和反制措施。一切后果完全由美方承担。

《北京青年报》记者：据了解，中国—东盟高官磋商即将举行。中方对此次会议有何期待？

赵立坚：7月1日，第26次中国—东盟高官磋商将以视频方式举行，外交部部长助理陈晓东将率团与会并与中国—东盟关系协调国菲律宾东盟事务高官共同主持会议。

今年新冠肺炎疫情发生以来，中国和东盟国家秉持命运共同体意识，相互支持、合作抗疫。习近平主席同东盟多国领导人通话或互致函电，引领区域抗疫合作。我们成功举行东盟与中日韩（10+3）领导人特别会议、中国—东盟特别外长会等会议，深化抗疫合作，发出地区国家同舟共济、共克时艰的积极信号，充分体现出双方关系的重要战略意涵。

当前，中国和东盟仍然面临抗疫情、稳经济、保民生的艰巨任务。中方期望通过此次磋商与各方深入探讨在疫情防控常态化背景下统筹抗疫合作与经济社会发展，推动中国—东盟合作取得新的进展，为地区稳定发展作出新的贡献。

中央人民广播电台记者：据报道，美国国务卿蓬佩奥6月24日发表声明，对中方在中非团结抗疫特别峰会上作出的承诺进行指责，声称中共向世界隐瞒新冠肺炎真相，造成非洲国家不可持续的债务负担。中方对此有何评论？

赵立坚：蓬佩奥有关言论无视基本事实，对中方进行无端攻击抹黑，中方对此坚决反对。

新冠肺炎疫情发生以来，中方始终本着公开、透明、负责任的态度，及时向世卫组织以及美国在内的有关国家和地区通报疫情信息，分享病毒基因序列，积极回应各方关切，加强同各方合作。中国为全世界抗击疫情赢得了时间，作出了积极贡献。

非洲是中国同呼吸、共命运的好兄弟。在新冠肺炎疫情面前，中非患难与共、同心协力。近日，中非团结抗疫特别峰会成功举行。习近平主席在峰会上提出一系列重要倡议和主张，受到非洲国家普遍欢迎。疫情对世界经济造成严重冲击，给非洲国家带来严峻挑战。中方愿同国际社会一道，加大对非洲国家支持力度，积极推动落实二十国集团“缓债倡议”。目前已有一些非洲国家向中方提出了缓债申请，我们已就具体事宜加紧对接协商，努力帮助非洲国家减轻债务负担、渡过难关。

希望美方将精力真正放在自身疫情防控上，并为疫情防控国际合作做些实实在在的事，而不是四处对他国抗疫努力进行攻击抹黑、散播“政治病毒”。谁在真心帮助非洲，谁在把债务问题政治化，包括非洲国家在内的国际社会看得很清楚。挑拨中国与非洲国家的关系用心险恶，注定是徒劳的，也不会得逞。

深圳卫视记者：据报道，6月24日，美国总统国家安全事务助理奥布莱恩发表涉华演讲，在一系列问题上指责中国。中方对此有何评论？

赵立坚：有关讲话对中国内外政策进行无端指责，挑拨中国共产党和中国人民的关系，充满政治谎言，中方坚决反对，予以谴责。

新中国成立71年来，中国人民在中国共产党领导下，走出了一条适合中国国情的发展道路，取得了举世瞩目的伟大成就，这是有目共睹的事实。美国有关政客的涉华言论违背基本事实，违背国际关系基本准则，暴露了其根深蒂固的冷战思维和意识形态偏见。美方对自身存在的各种严重问题熟视无睹，却对别国指手画脚，其目的是企图转移国内民众视线，掩盖自身的问题。对此，中国人民和国际社会看得一清二楚。

我们敦促美方立即纠正错误，停止发表涉华错误言论，停止损害两国关系和互信合作的做法。

新华社记者：据报道，27日，马拉维选举委员会主席宣布，马大会党领导人拉扎勒斯?查克维拉以约59%的得票率当选马新任总统。中方对此有何评论？是否将向查克维拉致贺？

赵立坚：中方对马拉维总统选举顺利举行感到高兴，尊重马拉维人民的选择，对查克维拉当选总统表示祝贺。中马2007年建交以来，两国关系快速、健康发展。中方愿同马拉维新政府和各界人士一道，共同推动中马关系不断向前发展。

北京广播电视台记者：美国国务卿蓬佩奥再次公开指责中国隐瞒疫情真相，并称这与中方“坚持人民至上、生命至上”的承诺不符。中方对此有何评论？

赵立坚：新冠肺炎疫情暴发以来，中美展现的是两种不同的抗疫方式：一种是“生命至上”，为保护人民生命健康安全，国家暂停社会和经济运行，果断采取隔离等措施，遵循世卫组织的专业建议，科学施策，阻断病毒传播，不惜一切代价拯救生命。上到108岁的老人，下至出生仅30个小时的婴儿，我们都全力救治，中国抗疫效果显而易见。另一种是“政治私利至上”，为此不惜淡化疫情，不讲科学，甚至甩锅推责，从而导致疫情大暴发，人民生命健康受到极大侵害，经济陷入衰退，引发社会动荡。根据今年5月美国媒体有关统计数据，美国31个州超过三分之一的新冠肺炎死亡病例来自养老院。

中国政府坚持人民至上、生命至上，交出的抗疫答卷经得起时间和历史的检验。我们多次以时间线的方式介绍了中国抗疫的举措和成效，发布了《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书，全面系统地介绍了中国抗疫的历程。中国疫情防控阻击战已取得重大战略成果，但我们丝毫不放松、不懈怠，及时扑灭新发疫情。近期北京新发地发生聚集性疫情后，北京有关部门迅速投入战“疫”，第一时间组建检疫检测组并全面启动核酸检测工作，截至28日已累计完成采样近830万人，完成检测近770万人，多措并举迅速有效控制疫情。

反观美国，当前累计确诊病例已近254万，累计死亡病例近13万，每百万人口死亡病例387人，这些数据分别是中国有关数据的30倍、27倍和129倍。美国疾病控制和预防中心主任雷德菲尔德表示，美实际感染新冠肺炎的人数可能是目前已确诊病例的10倍多，即感染人数或已超过2000万。近日美国疫情强烈反弹，6月27日单日新增确诊病例超过4.4万，再创历史新高，这表明美方甩锅推责根本没有用。中美到底谁坚持了“人民至上、生命至上”，答案一目了然。

至于蓬佩奥妄称中方隐瞒疫情真相，我们还是让事实来说话。1月23日武汉“封城”时，地球人都知道，当时美国公开确诊病例只有1例。2月2日美国对中国关闭边境时，美国官方统计确诊病例只有11例。根据公开报道，加拿大、法国、俄罗斯、澳大利亚、新加坡、日本等多国的统计数据均表明，有关国家的病例绝大多数并非来自中国。反倒是《纽约时报》近日发表的《为什么美国要对外输出冠状病毒》文章指出，美国作为全球新冠肺炎感染病例最多的国家，当前正持续不断地遣返数以千计的非法移民，其中很多是新冠肺炎病毒感染者。据报道，4月末，危地马拉政府报告显示，该国将近五分之一的新冠肺炎感染病例与被美国驱逐出境者有关，76名被驱逐者中有71人新冠病毒检测呈阳性。

美国作为全球医疗技术最发达、最成熟的国家，应对疫情烂至如此程度，既让人费解，也令人深思。我们向被病毒夺去生命的美国人民表示痛惜，向抢救生命、遏制疫情的美国医护人员表示敬意，真心祝愿美国人民早日战胜疫情。我们再次奉劝蓬佩奥等美国政客尽早把应对美国国内疫情、挽救人民生命放在首位，摒弃政治私利高于人民生命的错误做法，尊重事实，尊重科学，不要再胡言乱语、欺骗世人。

《环球时报》记者：《环球时报》今天报道称，澳大利亚安全情报部门长期在中国从事间谍活动，包括在华设立情报站、在中国驻澳使馆安装窃听器、以外交官身份从事间谍活动、针对华人开展策反活动等，严重威胁中国国家安全。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到有关报道。我愿强调以下几点。

首先，“五眼联盟”情报合作同盟长期违反国际法和国际关系基本准则，对外国政府、企业和个人实施大规模、有组织、无差别的网络窃密与监听、监控，这早已是世人皆知的事实。澳大利亚作为“五眼联盟”重要成员，一贯热衷在有关国家开展间谍情报活动。此次披露出来的情况恐怕只是“冰山一角”。

第二，一段时间以来，澳大利亚国内部分人士和媒体热衷炮制各种耸人听闻的“中国间谍案”、“中国渗透论”，却从来没有拿出哪怕一个实实在在的事例。反倒是澳大利亚对中国从事间谍活动有这么多的“实锤”证据。澳方一边肆意窃取别国信息和数据，危害别国主权和安全，一边却伪装成受害者，四处散布谣言、制造对抗，上演一出出“贼喊捉贼”的闹剧，完全丧失了起码的底线。这些人应当给中国人民和世界人民一个交待。

第三，中国始终不渝走和平发展道路，坚定不移奉行互利共赢的对外开放战略，致力于在和平共处五项原则基础上同各国发展友好合作关系，推动构建人类命运共同体。中国在世界各地区开展的对外合作受到各国人民普遍欢迎，我们没有必要、也没有兴趣去干涉别国内政。同时，中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉中国内部事务的决心坚定不移。我们奉劝澳大利亚一些人摒弃冷战思维和意识形态偏见，少做一些鸡鸣狗盗的事，少说一些无中生有的话，为促进世界和平稳定和国家间的互信合作贡献正能量。

巴通社记者：据报道，今天，数名持枪男子袭击了卡拉奇的巴基斯坦证券交易所，警方表示四名袭击人员被击毙。中方对此有何评论？

赵立坚：中方谴责一切形式的恐怖袭击行径，对此次事件的无辜遇难者表示哀悼，对其家属和受伤人员表示慰问。中方坚决反对一切形式的恐怖主义，坚定支持巴方打击恐怖主义、维护国家安全稳定的努力。

中国国际广播电台记者：近日，蒙古举行议会选举，执政的人民党获胜。中方对此有何评论？

赵立坚：中方注意到蒙古议会选举日前顺利举行。中蒙是山水相邻的友好邻邦，我们愿意看到蒙古政情稳定、社会安定、经济发展、民生幸福。当前中蒙关系发展势头良好，我们愿同蒙方一道，不断巩固和增强政治互信，加强抗疫、共建“一带一路”等领域务实合作，推动中蒙全面战略伙伴关系持续取得新的进展。

路透社记者：你刚才说中方决定对在涉港问题上表现恶劣的美方人员实施签证限制，这是一项新措施吗？你能否提供更多细节？

赵立坚：这当然是一个新的措施。我刚才已经表示，中方决定对在涉港问题上表现恶劣的美方人员实施签证限制。具体指哪些人，有关人员心知肚明。

共同社记者：你刚才说中方决定对在涉港问题上表现恶劣的美方人员实施签证限制，美方人员包括美国官员吗？

赵立坚：我刚才已经说得很清楚了。中方决定对在涉港问题上表现恶劣的美方人员实施签证限制。具体指哪些人，有关人员心知肚明。

路透社记者：据报道，澳大利亚警方和情报部门于上周五搜查了议员莫索曼的住所和办公室，此次行动是针对中国外来干涉调查的一部分。莫索曼表示他本人并非嫌疑人。中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到相关报道，对澳大利亚国内事务不作评论。我想指出的是，一段时间来，澳大利亚国内一些政客似乎患上了对华恐惧和臆想的“偏执症”，丧失了起码的理性和公正。他们动辄打着“价值观”的幌子，在国内政治中拿中国说事，罗织莫须有的罪名，对正常的中澳人员往来与合作进行污名化、妖魔化，不断毒化双边关系氛围。这完全是不具建设性、不负责任的行为。中方对此坚决反对。

中方一贯坚持在相互尊重、互不干涉内政等原则基础上发展同其他国家的关系。干涉他国内政不是中国外交的“基因”，这顶帽子绝对扣不到中国头上。我们敦促澳方抛弃冷战思维和意识形态偏见，客观理性看待中国发展，多做有利于中澳互信与互利合作的事。

(责编：刘洁妍、杨牧)