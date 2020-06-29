新华社华盛顿6月28日电 新闻分析：美国新增新冠病例近期连创新高的三重诱因

新华社记者谭晶晶

近日，美国单日新增新冠确诊病例数连创新高，疫情急剧恶化引起全球关注。

根据美国约翰斯·霍普金斯大学实时数据，截至美国东部时间28日晚，美国累计确诊病例已超过254.7万例，累计死亡病例超过12.5万例。美国疾病控制和预防中心网站28日更新的数据显示，过去24小时全美新增确诊病例44703例，再次刷新单日新增病例数最高纪录。

美国流行病学家在接受新华社记者采访时表示，各地仓促重启经济，防控措施不到位，追踪、隔离密切接触者存在问题等因素加速了疫情蔓延。

仓促“解封”增加风险

疫情暴发以来，美国面临疫情防控和经济下行、失业率上升等多重困境。自5月起，美国各州陆续“解封”，迎来密集的“复工复产潮”，许多地区恢复了商场、酒吧、海滩、训练营、健身房和博物馆等场地的运营。

美国艾奥瓦大学微生物学和免疫学教授斯坦利·珀尔曼在接受新华社记者采访时说，各地重启经济进程太快，许多地区尚未做好准备就仓促复工，未能遵循相关防控和隔离措施，这是导致近期新冠病例激增的一大重要原因。

鉴于病例数激增，佛罗里达州和得克萨斯州已宣布暂停重启经济计划。此外，亚利桑那州、路易斯安那州、缅因州、内华达州等州州长也表示暂不会启动下一阶段经济重启计划。

防护措施不到位

美国加利福尼亚大学洛杉矶分校公共卫生学院副院长、流行病学教授张作风在接受新华社记者采访时说，在呼吸道传染病防控中，口罩的作用很关键，即使是手工制作或普通外科手术口罩也可以阻挡说话、咳嗽、打喷嚏等途径散播的飞沫，阻挡病毒传播。但部分美国民众对戴口罩有较大抵触情绪，这是导致病例激增的另一个重要因素。

目前，美国各界对是否应在公共场所戴口罩仍存在争议。部分州要求人们在公共场合戴口罩，但许多州尚未发布任何指导方案。美国副总统彭斯26日表示，是否需要发布戴口罩的指导方案或相关要求由各州和地方政府自行决定。

5月底，明尼苏达州非裔男子乔治·弗洛伊德遭白人警察暴力执法死亡引发全美范围持续数日的抗议、骚乱和暴力冲突。专家认为，近期病例激增可能与此密切相关。

“示威人群密切接触，无法保持社交距离，使病毒传播风险大大增加。示威者大声说话、喊口号会向空气中释放更多飞沫，而警察使用催泪瓦斯、烟雾和胡椒喷雾等会让人流鼻涕和咳嗽，这些都有利于病毒传播。年轻人聚集示威或集会，很可能把病毒带回家，造成家庭的聚集性感染。”张作风说。

追踪、隔离密切接触者存在问题

美国加利福尼亚大学圣迭戈分校传染病系主任罗伯特·斯库利在接受新华社记者采访时表示，近期新冠检测阳性率正在快速上升，但这不是因为检测量大所致，而是缘于感染数量增加。随着病例数持续攀升，包括亚利桑那州、得克萨斯州、亚拉巴马州在内的多地医疗系统超负荷运转，重症监护室床位已达饱和。

美国休斯敦贝勒医学院教授彼得·霍特兹指出，“美国没有应对疫情的国家计划，没有‘路线图’来跟踪、模拟和设计干预计划”。

数据显示，近期美国西部和南部地区疫情更为严重。新增病例中年轻人居多，约半数为35岁以下群体。

白宫冠状病毒应对工作组成员、美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇日前指出，美国在确认无症状感染者和年轻群体的病毒传播方面存在问题，因此未能及时采取相应隔离措施。此外，在有无症状传播风险的社区里，追踪新冠患者密切接触者的工作难以开展。

福奇表示，如果美国不能在秋季前控制新冠疫情，基本就得进入“追赶山火”一样的状态。未来几周要控制住多个州病例激增的任务非常艰巨而关键。

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