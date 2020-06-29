美媒：美国经济复苏关键看消费

美国彭博新闻社27日报道，美国联邦储备委员会和国会为应对新冠疫情所采取的经济刺激措施让民众手头宽裕不少，部分经济学者预期这会导致美国明年出现消费潮。

然而，更多人认为疫情可能导致民众消费习惯改变，甚至有钱也不敢花，进而阻碍经济复苏。

【民众“不差钱”】

与2008年金融危机时不同，美国政府今年的抗疫援助资金大多直接落入民众口袋。自3月以来，国会已批准超过2.8万亿美元援助资金。与此同时，美国民众的消费需求却因零售店、餐馆等消费场所停业而受到抑制，导致美国人可支配资金较为充裕。

据统计，美国狭义货币(M1)额3月至5月大涨26%。衡量民众可支配收入中存款比例的个人储蓄率4月跃升至32.2%。而在疫情暴发前，美国个人储蓄率自1959年有记录以来从未超过17.3%，1995年后仅有一次达到10%。美国商务部26日最新月度数据显示，个人储蓄率5月有所下滑，但仍高达23.2%。

民众“不差钱”的趋势能持续多久尚未可知。彭博社推断，国会抗疫援助法案7月底失效，届时部分失业人员可能会开始消耗手头资金。

在企业方面，据美国摩根士丹利公司统计，面临严重不确定性的企业利用循环信贷协议借取的款项已达2000亿美元。其他企业则选择利用债券市场充实现金储备。

不过，上述企业借贷似乎很少用于新项目或新投资。美国凯投国际宏观经济咨询公司集团首席经济师尼尔·希林认为，企业目前大多选择观望，等待今后数月全球疫情和经济发展形势明朗再作投资。

【有钱怎么花？】

手握大量现金的同时，美国民众面临“钱该花在哪儿”的难题。宾夕法尼亚大学教授杰雷米·西格尔等少数经济学者认为，一旦经济“重启”，美国人明年会大肆消费，进而拉动经济增长，甚至导致美国“20年来首次”遭遇通货膨胀。

然而，美联储前经济师、基石宏观咨询公司合伙人罗伯托·佩尔利指出，即便民众消费有所增加，对物价的抬高也只是暂时的，因为持续高通胀需要经济出现“负面结构性改变”。

更多人担忧，新冠疫情会导致美国人消费需求改变。这一方面是因为大家见证了疫情期间的高失业率，可能会比平常存下更多救急资金。过去一些消费习惯，如提前买好3个月的通勤火车票或给汽车多备几箱油等，可能也一去不复回。

另一方面，疫情如果今后间歇性暴发，可能会让民众因不确定性而永久改变消费习惯，把更多钱投入长期储蓄。

美国宏观政策研究公司创始人兼总裁朱莉娅·科罗纳多说，消费者失去信心会持续拖累经济。受消费者信心丧失拖累，先前失业的商业、餐饮、旅游和娱乐行业人员将难以复工，而这些人本就属低收入群体，这意味着美国经济不平等现象将恶化。（海洋）（新华社专特稿）

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