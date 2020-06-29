广西壮族自治区田东县招商引资公告

近年来，广西壮族自治区百色市田东县坚持稳中求进的工作总基调，始终围绕“强龙头、补链条、聚集群”的招商引资指导方针，深入开展“产业大招商攻坚突破年”活动，提出了“人无我有，人有我优”的招商引资整体工作目标；尽最大的诚意，为广大投资者提供特有优势、特优政策、特暖服务。

一、六大特有优势

1.区位优势。田东县位于南宁1小时经济圈内，是西南陆海新通道的要塞。县内右江黄金水道可达广州、香港。铁路、高速公路穿境而过，东可直通粤港澳大湾区，西可辐射西南腹地广大区域。距离南宁吴圩国际机场175公里，距离百色巴马机场23公里。

2.农产品优势。田东是中国特色农产品优势区和“中国芒果之乡”，是广西主要的“南菜北运”生产基地县、重要的香蕉种植基地县。香蕉、香芒、香米、香油、香猪、香鸭、香料、香酒“八香”系列土特产品优势突出。

3.土地矿产优势。已储备熟地（土地已收储，获得用地指标，且三通一平基本完成）6750亩，可开发的后备建设用地达1.5万亩。田东县内具有开发价值的矿藏30余种，具有采矿权的矿山40座。石灰岩矿、白云岩矿、辉绿岩矿、膨润土等矿产储量位居广西前列。

4.文旅资源优势。田东县作为百色起义策源地，是全国著名的爱国主义教育示范基地和全国重点红色旅游区之一。拥有高岭坡和布兵盆地洞穴遗址群两处世界著名的遗址。境内孕育了十里莲塘、棋盘滩、龙潭灵湖仙境等奇滩异水，康养产业发展潜力巨大。

5.产业链优势。目前已建成氯碱化工、矿产资源开发、工农复合型三大循环经济产业链，具备产能烧碱50万吨/年、氧化铝80万吨/年、甲烷氯化物30万吨/年、氯化聚乙烯7万吨/年、聚合氯化铝8万吨/年、双氧水10万吨/年，制糖日榨1.8万吨，造纸25万吨/年。锦盛化工、锦鑫化工、登高集团等企业是广西民营企业100强，其中锦盛化工为西南地区重要的氯碱化工企业。正在推进建设的农产品加工与物流产业园、田东新时代教育文化城、中国芒果小镇等重点产业，集成了农产品加工、物流、教育、文化、旅游、康养等多个产业链，产业集聚发展的态势和优势越来越突出。

6.政策叠加优势。田东县位于“一带一路”建设、西部大开发、左右江革命老区振兴规划、重点开发开放试验区等重大机遇叠加区域内，享受多项国家政策支持。田东县是国家农村改革试验区、国家现代农业示范区、国家农村产业融合发展试点示范县、国家农业绿色发展先行区等多个试验示范区，享有多项先行先试政策。田东县是国家发展改革委定点帮扶县、深圳市对口扶贫协作县，在重大规划、重大政策、重大改革、重大项目审核和资金安排等方面，享有政策优势。

二、七项特优政策

1.项目用地特优政策。对属于优先发展产业且用地集约的工业项目，按最低标准出让土地，并允许企业分期缴纳土地出让价款。鼓励工业项目采取长期租赁、先租后让、租让结合、弹性年期出让等方式供地。可直接完全或部分返还土地租金，最长不超过5年。租赁时间不满5年的，可根据地租金额和企业要求由田东县配套建设相关基础设施。

2.配套基建特优政策。对世界500强企业、中国500强企业、中国民营500强企业、上市公司等，以及投资在1亿元以上的项目，配套奖励其承担项目基建投资20%至30%的基建资金。配套建设“七通一平”基础设施，且可按土地成本价配套住宅小区、综合办公楼等企业商住用地。

3.厂房租赁特优政策。田东县可按企业所需建设标准厂房，酌情在不同期限内无偿提供给企业使用。对世界500强企业、中国500强企业、中国民营500强企业、上市公司等，可长期无偿使用；对投资在5000万元以上的高新技术、高端装备制造、新能源、新材料、农产品加工等项目，5年内无偿使用；在企业土地上代建标准厂房的，另行协商。

4.用水电气（汽）特优政策。对新引进的工业企业，用电享受地方电网特优政策；年用水量在20万立方米以上的补贴0.1元/立方米；年用燃气量在200万立方米以上的企业补贴0.05元/立方米；年用蒸汽量在50万吨以上的补贴0.1元/吨；对落户农产品加工与物流产业园且年用蒸汽量在5万吨以上的企业，补贴2元/吨。

5.税收奖励特优政策。对在田东县新注册成立的企业，自取得第一笔主营收入所属纳税年度起，5年内形成的地方新增可统筹财力，扣除相关征收成本后，给予全额奖励。

6.人才引进特优政策。在田东县企业任职满1年后，按其缴纳的工资、薪金所得个人所得税地方分成部分，按第1年50%、之后每年30%给予奖励；对缴入县库的增值税、企业所得税合计年同比新增税收超过1000万元的企业，给予其中两位主要负责人每人税后10万元特别贡献奖励。单独安排租住115平方米/套的人才公寓（或按每人每月1000元的标准发放租房补贴）；凡在田东县企业任职工作满3年及以上的，可享受购房补贴20万元—30万元。

7.上市奖励特优政策。注册地在田东县的企业享受国定贫困县企业上市IPO优惠政策（即报即审、审过即挂）。在田东县注册成立法人主体、在主板上市的，给予一次性奖励1000万元—3000万元。通过借壳或重组等方式上市并将总部迁到田东县的，给予一次性奖励1000万元。

三、四大特暖服务

1.限时审批。落实减环节、减材料、减时限、减费用“四减”措施，实现开办企业“零成本”。建立企业投资项目承诺制，企业工商登记等0.5个工作日内完成；办理建筑许可50个工作日内完成，实行“一站式”办理。

2.容缺审批。建设工程项目执行容缺审批服务制度，建设工程规划许可证和建筑施工许可证均为3日内核发，让项目业主“最多跑一次”。

3.代办服务。设立田东县招商引资项目代办服务中心，与企业签订代办协议，约定办结时限，免费帮助企业全程办理所有环节相关手续。

4.专班服务。为每个重大招商引资项目配备工作专班，提供一对一专门服务，全程保障项目落地建设。开通田东县党政主要领导服务招商引资项目“直通车”，高效推进解决重大问题。实行招商引资项目例会制度，研究解决疑难问题，确保一般问题不过夜、重大问题不出周，件件有落实、事事有回音。

田东县招商引资服务热线：

中共田东县委员会办公室：0776—5222343

田东县人民政府办公室：0776—5222273

田东县投资促进局：0776—5227472

详细内容请登录田东县人民政府网站查阅《广西壮族自治区田东县招商引资特优政策公告》及其附件。

网址：http://www.gxtd.gov.cn/tzgg/t5549115.shtml

数据来源：田东县投资促进局

《 人民日报 》（ 2020年06月29日 16 版）

(责编：白宇、岳弘彬)