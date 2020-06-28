美国单日新增新冠病例官方数据再创新高

新华社华盛顿6月27日电（记者谭晶晶）美国疾病控制和预防中心网站27日更新的数据显示，美国单日新增新冠确诊病例超过4.4万例，再次刷新单日新增病例数最高纪录。

美国疾控中心27日数据显示，过去24小时全美新增确诊病例44602例，累计确诊2459472例；新增死亡病例651例，累计死亡124976例。

美国疾控中心的官方数据与其他一些研究机构和媒体的数据相比常有滞后。根据美国约翰斯·霍普金斯大学27日发布的新冠疫情统计数据，美国累计确诊病例已超过250万例。相关数据显示，截至美国东部时间27日16时35分（北京时间28日4时35分），美国累计新冠确诊病例2500419例，累计死亡病例125434例。

美国艾奥瓦大学微生物学和免疫学教授斯坦利·珀尔曼在接受新华社记者采访时表示，导致近期美国新冠病例激增的一大重要原因是各地重启经济进程太快，未能遵循相关防控和隔离措施。

鉴于病例数激增，佛罗里达州和得克萨斯州已宣布暂停重启经济计划。此外，亚利桑那州、路易斯安那州、缅因州、内华达州等州州长也表示暂不会启动下一阶段经济重启计划。

美国国家过敏症和传染病研究所所长、白宫冠状病毒应对工作组重要成员安东尼·福奇26日表示，工作组正在认真考虑新的病毒检测策略。他坦言，美国在确认无症状感染者和年轻群体中病毒传播方面存在问题，未能及时采取相应隔离措施。

(责编：于洋、燕勐)