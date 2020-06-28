巴西新冠确诊病例超130万 同英国合作试验疫苗

新华社巴西利亚6月27日电（记者周星竹）据巴西卫生部27日下午公布的新冠疫情数据，巴西24小时内新增确诊病例38693例，累计确诊1313667例；新增死亡病例1109例，累计死亡57070例；累计治愈715905例。

巴西的累计确诊和累计死亡病例数均位列全球第二，仅次于美国。

在巴西疫情最严重的圣保罗州，累计确诊病例逾26.5万例，死亡病例逾1.4万例。里约热内卢州和塞阿拉州累计确诊病例均超10万例。

目前，英国牛津大学开发的一种新冠病毒疫苗正在里约热内卢州、圣保罗州等地展开临床试验。巴西卫生部27日宣布，巴西政府已同英国阿斯利康制药公司和牛津大学达成协议，将就这款疫苗展开合作。巴西卫生部表示，英国方面将于今年12月和明年1月向巴西交付3040万剂疫苗，连同相关技术转移和巴西本地生产的费用，巴西将花费1.27亿美元。由于该疫苗尚在研发中，巴西将承担疫苗可能无法达到希望效果的风险。

如果疫苗被证实有效，巴西将于明年初将疫苗投入使用，并以每剂2.3美元的价格再购买7000万剂疫苗。

巴西卫生部表示，为了尽快找到有效方法保护公众健康，并让经济发展重回正轨，巴西政府认为承担疫苗研发和生产的风险是有必要的。

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