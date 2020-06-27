原标题：综合消息：非洲新冠确诊病例数超34.8万

新华社达累斯萨拉姆6月26日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心26日发布的数据显示，非洲地区累计报告新冠确诊病例已达348871例，累计死亡9098例，累计治愈166684例。

26日报告新增确诊病例数较多的国家包括南非、科特迪瓦和加纳。其中，南非新增6215例，累计124590例；科特迪瓦新增405例，累计8739例；加纳新增361例，累计15834例。

由于首都基加利连日来出现新增病例，卢旺达地方政府部25日宣布重新在基加利部分地区实施“居家令”，为期15天。

津巴布韦中资企业商会26日向津政府捐赠一批价值约5.5万美元的防疫物资，以帮助该国应对新冠疫情。津巴布韦总统姆南加古瓦感谢中资企业的善举。他表示，在疫情初期，津巴布韦应对疫情面临一定困难。受益于中国的支持和帮助，加上采取“封城”等积极措施，目前津巴布韦已有能力较好地应对疫情。

一些非洲企业经营受疫情冲击。莫桑比克蒙特普埃兹红宝石矿业公司日前表示，受疫情影响，公司已于4月底停止了除关键部门以外的几乎所有运营活动，其业绩预计将受到沉重打击。该公司是对莫桑比克税收作出重要贡献的公司之一。

肯尼亚航空公司首席执行官阿兰·基拉武卡26日在年度股东视频大会上表示，肯航今年以来已亏损超过1亿美元，预计全年亏损可达4亿至5亿美元。此外，受新冠疫情影响，肯航未来两年将暂停开发新航线。（执笔记者：李斯博；参与记者：高竹、吕天然、吴长伟、邢建桥、杨臻、荆晶、许正、聂祖国、赵宇鹏、张改萍、张玉亮、杨梦曦、郑扬子）

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