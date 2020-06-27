俄白新冠疫情继续趋缓 亚欧多国积极应对疫情反弹

新华社莫斯科6月26日电 综合新华社驻亚欧地区记者报道：俄罗斯和白俄罗斯新冠疫情近期持续趋缓。乌克兰、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦为遏制疫情反弹，分别拟议或采取强化防控措施。

据俄防疫指挥部26日消息，过去24小时俄新增确诊病例6800例，为4月29日以来首次低于7000例。目前全俄累计确诊620794例；新增死亡176例，累计死亡8781例；新增治愈8988例，累计治愈384152例。

莫斯科市副市长拉科娃26日表示，6月5日至18日对超过9万名莫斯科居民进行了新冠病毒抗体检测，依据检测结果推算，该市居民中约20%的人带有抗体。

白俄罗斯卫生部26日数据显示，白境内一日新增确诊331例，为4月12日以来单日最低新增病例数，累计确诊60713例；新增死亡病例6例，累计死亡373例；累计治愈42689例。自6月1日以来，白共有19天单日新增治愈病例数超过新增确诊病例数，现有确诊病例数总体呈下降趋势。

乌克兰、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦近期新冠疫情反弹。乌克兰26日新增确诊病例破千，达到1109例，累计确诊41117例；新增死亡病例19例，累计死亡1086例；累计治愈18299例。

乌克兰卫生部长斯捷潘诺夫当天表示，近期该国新冠疫情快速反弹，病亡率达2.6%，收治新冠患者的医院空床率快速下降，在不少地区已低于50%。基辅市市长克利奇科当天表示，一些市民无视基本的安全防护，在公共场所不戴口罩，不遵守社交距离规定，市政府将考虑收紧防疫措施。

截至26日，哈萨克斯坦累计确诊19750例，累计死亡147例，累计治愈12220例。自5月11日解除全国防疫紧急状态后，该国疫情明显反弹，10多名高级别官员先后确诊感染新冠病毒。25日哈总统托卡耶夫签署命令，任命阿列克谢·措伊为卫生部长，接替目前因确诊感染新冠病毒住院的比尔塔诺夫。

该国东哈萨克斯坦州宣布于6月27日至7月11日实行强化防疫限行措施：各种车辆在工作日按车牌尾号出行规定通行；每日22时至次日5时限制所有车辆通行；城市公交出车量在工作日减少至50%，周末暂停运营。西哈萨克斯坦州自27日零时至29日零时暂停大型商业娱乐中心、集市、商场、公园等场所营业，限制65岁以上人员非必要外出。

乌兹别克斯坦26日新增确诊238例，累计确诊7228例，累计死亡20例，累计治愈4877例。鉴于近期该国疫情反弹，乌疫情防控特别委员会日前要求各地行政长官强化防疫主体责任；若因防疫不力导致辖区居民感染新冠病毒，当地行政长官将受到处罚，情况严重者将被免职。

吉尔吉斯斯坦26日新增确诊250例，累计确诊4204人，累计死亡43例，累计治愈2162例。吉尔吉斯斯坦卫生部副部长卡拉塔耶夫当天说，鉴于疫情近期不断恶化，吉新冠防控指挥部已要求各组织、公司和团体的人员居家办公。

塔吉克斯坦26日数据显示，目前累计确诊5691例，累计死亡52例，累计治愈4267例。（执笔记者：栾海；参与记者：李东旭、任军、蔡国栋、关建武、魏忠杰、李佳）

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