美国新冠肺炎确诊病例超过245万 日增超4万

人民网华盛顿6月26日电（记者张梦旭）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间6月26日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊2453044例，死亡124891例。过去24小时，美国新增确诊41631例，新增死亡2409例。

据《纽约时报》统计，在过去14天有29个州和美属关岛疫情呈上升趋势，11个州疫情保持平稳，10个州以及华盛顿特区和美属波多黎各疫情呈下降趋势。在当天的白宫新冠疫情简报会上，白宫应对新冠疫情工作组协调员黛博拉·伯克斯表示，包括得克萨斯州、亚利桑那州、佛罗里达州和密西西比州在内的南部各州测试阳性率不断上升，引起了当地卫生官员的极大关注，其中得克萨斯州的测试阳性率超过10％。美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇说，美国西部和南部地区疫情大面积反弹，有可能波及全国，他呼吁人们继续保持社交距离，并戴上口罩。

但是副总统彭斯表示，美国政府的努力减缓了新冠病毒的传播速度，拉平了增长曲线，挽救了更多美国人的生命。他还说，目前新增病例有一半是35岁以下美国人，这是个好消息，因为年轻人患重病的可能性较小。美国南部的佛罗里达州26日新增约8900例新冠确诊病例，但该州共和党籍州长罗恩·德桑蒂斯拒绝推迟重新开放经济，他表示病例激增是因为许多企业没有遵循相关重开经济的规定，“如果人们遵循准则，我们将处于良好状态。”

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