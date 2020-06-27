非洲启动首个新冠疫苗临床试验

南非金山大学6月23日在线上新闻发布会上宣布，南非将从本周起开始开展非洲大陆首个新冠疫苗临床试验。

试验采用的疫苗由英国牛津大学詹纳研究所研制，当前正在英国进行临床试验。

负责南非试验的金山大学疫苗学教授沙比尔·马迪说，新冠肺炎疫情发展到当前阶段，开展疫苗临床试验无论对南非还是对整个非洲来说都具有重要意义，南非已经进入冬季，公立医院的压力不断增加，“我们比以往任何时候都更需要新冠疫苗”。

金山大学表示，当前全球范围内有超过100种新冠疫苗正在研发中，南非一些疫苗研究机构将参与多种疫苗的研发和试验。

截至22日，非洲的新冠确诊病例数已超过30万，南非确诊病例数超过10万。

英将试验使用唾液检测新冠病毒

英国卫生部近日宣布，将在小范围人群中试验性使用一种基于唾液样本的新冠病毒检测技术，以检验这种方式能否更方便民众完成检测。

卫生部介绍，受试者只需自行把唾液样本存储在一个采样容器中，这些样本每周会有专人上门收集，或由用户送至指定地点。实验室将分析这些唾液样本以判断新冠病毒感染情况，受试者可在48小时内获得检测结果。

这项试验日前在南安普敦启动，初期会有超过14000名医护人员、大学工作人员及其家人等参与。采样容器每周会寄送到他们的住所或工作地点。

英国卫生大臣马修·汉考克说，唾液检测可能会让人们更方便地完成新冠病毒检测，这项试验也有助于了解这种检测方式能否更早地发现感染病例。

以色列去年军品出口达72亿美元

以色列国防部近日发布的数据显示，2019年以色列国防产品出口额达72亿美元。这一数据与2018年的75亿美元相比略有下降。

以国防部发表声明说，虽然面临激烈的国际挑战和竞争，以色列依旧位于世界前十大国防产品出口国之列。

数据显示，亚太地区依然是以色列最大的国防产品出口市场，占其出口总额的41%。而对欧洲市场的出口额比例为26%；北美市场比例为25%；非洲和拉美市场比例各为4%。

按其出口的具体产品分类，2019年雷达和电子战系统占17%；导弹和防空系统占15%；载人飞机和航空电子设备占13%；观测和光电设备占12%；无人机占8%；情报与网络系统占7%。

巴要求印驻巴专员署人数减半

巴基斯坦外交部日前发表声明，要求印度将驻巴高级专员署工作人员数量减半，并对印方针对巴方人员的指控表示强烈反对和谴责。

声明说，印度对巴方人员提出毫无根据的指控，并以这些指控为借口要求巴基斯坦驻印高级专员署工作人员数量减半。作为回应，巴方决定要求印方将驻巴高级专员署人员减半。

印度外交部6月23日发表声明说，印方要求巴方将巴基斯坦驻印高级专员署工作人员数量减少一半，同时印度将相应减少驻巴高级专员署人员数量。声明称巴驻印高级专员署工作人员“参与间谍活动并与恐怖组织保持往来”，要求巴方在7日内执行有关减少工作人员数量的决定。

（均据新华社电）

(责编：曹昆)