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综合消息：欧洲多国疫情反弹 “解封”面临挑战

2020年06月26日17:04  来源：新华网
 
原标题：综合消息：欧洲多国疫情反弹 “解封”面临挑战

　　新华社巴黎6月25日电 综合新华社驻欧洲地区记者报道：15日以来，欧洲多国为提振经济逐步“解封”。然而，随着新冠疫情防控措施逐步放开，欧洲多国疫情出现反弹，“解封”工作面临挑战。

　　世界卫生组织欧洲区域办事处主任克卢格25日在哥本哈根举行的视频记者会上说，目前欧洲地区已累计报告确诊病例超过250万例。最近一段时间，欧洲区域每天报告近2万例新增确诊病例和700多例新增死亡病例。上周，欧洲区域的每周新增病例数在数月来首次出现增长。他警告，如果不加强防控，欧洲一些国家的卫生系统可能再度被推向崩溃边缘。

　　西班牙安达卢西亚自治区卫生部门25日宣布，当地一处非法移民收容中心暴发新冠疫情，超过80人被感染。当地卫生部门已对该中心执行隔离措施，并对密切接触者展开追踪。西班牙媒体称，目前大部分感染者是年轻人，没有重症患者或需要住院治疗的患者。当地政府认为这一疫情已“得到控制”。

　　瑞士联邦公共卫生办公室25日公布的数据显示，瑞士新增确诊病例数连续3天回升，当天新增52例，为近一个月以来最高点。

　　罗马尼亚最近10天平均单日新增确诊病例超过310例，小规模聚集性感染事件频繁发生。当地卫生专家认为，民众放松对疫情的警惕、不遵守卫生规定，是导致疫情反弹的主要因素。

　　连日来，塞尔维亚单日新增病例数均接近150例。塞尔维亚卫生部门23日召开会议，决定即日起强制要求所有人在搭乘公共交通工具时戴口罩，未戴口罩的乘客将被禁止乘坐。

　　德国和英国已有多家肉类加工厂出现聚集性疫情。据英国媒体25日报道，英国威尔士3家肉食加工厂近期出现聚集性疫情，截至目前共有超过330人确诊。威尔士卫生部门负责人沃恩·格辛说，新冠病毒能在湿冷的室内环境中长期生存，给肉类和食品加工行业带来特殊挑战。

　　克罗地亚疫情近日出现反弹迹象。克政府24日开始要求从波黑、塞尔维亚和北马其顿等地入境者强制隔离14天，并规定公共交通司机和乘客必须戴口罩。

　　波兰总理莫拉维茨基25日宣布，波兰中小学生和大学生将分别在9月和10月重返校园学习。他强调，即便波兰秋季遭遇第二波疫情，波兰政府也不会将波兰的社会和经济活动冻结至之前的程度，而是将根据在此前防疫工作中获得的经验采取相应措施。

　　爱尔兰总理瓦拉德卡25日宣布，该国将在29日如期进入社会经济重启第三阶段，在搭乘公共交通工具时戴上面部遮盖物将成为强制性要求。从7月9日起，来自疫情低风险国家的旅客可不必在入境后自我隔离14天，政府将每隔两周公布一次低风险国家名单。

　　希腊政府日前宣布，7月1日将对国际航班全面开放境内所有机场，迎接全球游客的到来。希腊总理米佐塔基斯25日在出席希腊旅游业协会活动时说，希腊政府已增强医疗力量，将采取任何可能的措施保障游客健康安全。（执笔记者：陈晨；参与记者：林晶、陈俊侠、林惠芬、石中玉、左为、张代蕾、高磊、陈占杰、于涛、陈序、张琪、于帅帅）

(责编：燕勐、杨牧)
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