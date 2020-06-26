原标题：意大利现有新冠患者降至18303人

新华社罗马6月25日电（记者陈占杰）意大利卫生部25日发布的新冠疫情数据显示，该国疫情持续缓解，现有新冠患者降至18303人，较前一天减少352人。

数据显示，该国当天新增确诊病例296例，累计确诊239706例；新增治愈病例614例，累计治愈186725例；新增死亡病例34例，累计死亡34678例。

现有患者中，16685人在居家隔离，1515人在医院接受普通治疗，103人在重症监护室接受治疗，住院病例较前一日继续下降。

意大利国家统计局当天发布的统计数据显示，意大利今年5月对非欧盟国家的出口额环比上升37.6%，进口额环比下降2.4%；与去年同期相比，意大利今年5月对非欧盟国家的出口额下降31%，进口额下降37.9%。

国际货币基金组织24日预测，受疫情影响，意大利今年的国内生产总值可能会萎缩12.8%，高于今年4月预测的9.1%；预计明年国内生产总值将增长6.3%，比今年4月的预测高出1.5个百分点。

意大利从1月31日开始实施为期6个月的紧急状态以应对疫情，从3月10日起进入全国“封城”状态直至5月3日，从5月4日起进入抗疫和恢复经济并行的“第二阶段”，从6月3日起允许跨大区旅行并向部分欧洲国家开放边界，从6月15日起允许儿童夏令营、舞厅、电影院、剧院和其他文化场所重新开放。

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