4月6日，中国援助18个非洲国家的抗疫物资运抵加纳。

新华社记者 许 正摄

6月13日，肯尼亚驻中国大使馆参赞埃德文·李默一行，探访浙江老字号三溪堂国药馆，他表示将引导更多非洲人来中国认识学习中医文化。

吕 斌摄（人民图片）

6月17日晚，国家主席习近平在北京主持中非团结抗疫特别峰会并发表题为《团结抗疫 共克时艰》的主旨讲话。本次峰会由中国和非洲联盟轮值主席国南非、中非合作论坛共同主席国塞内加尔共同发起，以视频方式举行。

会后，网友们热烈地讨论起了中非团结抗疫，以及中国在全球合作抗疫中的大国担当。

主旨讲话引发热议

习近平主席的讲话不长，但干货十足。

新华网“学习进行时”栏目对习近平主席讲话中的干货进行了梳理，如“这次疫情突如其来，给世界各国带来严重冲击，夺走数十万人宝贵生命。”“当前，疫情仍在全球蔓延，中国和非洲都面临抗疫情、稳经济、保民生的艰巨任务。”“当今世界正经历百年未有之大变局。面对新的机遇和挑战，中非比以往任何时候都更加需要加强合作。”

“新华视点”官方微博将习近平主席讲话中的讲话金句进行了盘点。“面对疫情，中国和非洲经受了严峻考验”；“面对疫情，中国和非洲相互声援、并肩战斗”；“面对疫情，中非双方更加团结，友好互信更加巩固”；“在中国抗疫最艰难的时刻，非洲送来宝贵支持，我们铭记于心”；“非洲疫情暴发后，中国率先驰援，同非洲人民坚定站在一起”……

人民网则关注了这场特别峰会上，习近平主席的三个“判断”——“面对疫情，中国和非洲经受了严峻考验”“面对疫情，中国和非洲相互声援、并肩战斗”“面对疫情，中非双方更加团结，友好互信更加巩固”。接受人民网记者采访的专家学者表示，这三个“判断”背后凝聚着历久弥坚的中非友谊，擘画了中非关系发展的未来方向。

央广网注意到，习近平主席在中非团结抗疫特别峰会上的主旨讲话引发了强烈反响。各界人士表示，面对疫情，中国同非洲国家相互支持、守望相助、患难与共，再次展现了中国和非洲国家的牢固友谊，展现了中方对全球加强团结、共同抗击疫情的大国担当与责任。此次峰会恰逢其时，其重要影响和深远意义必将持续释放。

6月17日晚，人民日报微博第一时间发布了习近平主席在中非团结抗疫特别峰会上的主旨讲话。网友“海棠时代linshang”留言“共建人类命运共同体”；网友“lorenleo”留言，“共同抗疫”；网友“飞雨惟星辰”留言，“中国加油！”

针对习近平主席的主旨讲话，网友们给予了热烈回应。在微信公众号“学习小组”文章下，网友“宇宙循环无限”说，“人类终将战胜疫情，中非人民也终将过上更加美好的生活！”网友“李英志”说，“肩负起大国责任。惠及非洲，惠及非洲人民，为世界带了个好头！”网友“天剑”说，“面对疫情，中非人民团结抗疫，作为人类命运共同体，面对挑战我们有共同的责任，中非的良好合作也给其他地区做了典范。”网友“小奥”说，“四个‘坚定不移’说得很好，在防控疫情上加强合作，与非洲人民共同战胜疫情，继续深化与非洲的合作，构建更加紧密的中非命运共同体。”网友“张玉萍”说，“坚信一定能战胜疫情。”

多次表达关切之情

事实上，新冠肺炎疫情在全球暴发以来，习近平主席多次表达关切之情。

“疫情发生以来，习近平主席始终高度关注非洲疫情，牵挂非洲人民，多次诠释中非患难与共、守望相助的兄弟情谊。”求是网对新冠肺炎疫情发生以来，习近平主席对非洲疫情的关注进行了梳理。包括，2月2日，习近平致函塞内加尔总统萨勒；2月25日，习近平同埃塞俄比亚总理阿比通电话；3月23日，习近平同埃及总统塞西通电话；4月3日，习近平同纳米比亚总统根哥布通电话；4月8日，习近平同南非总统拉马福萨通电话；4月18日，习近平就中津建交40周年同津巴布韦总统姆南加古瓦互致贺电；5月15日，习近平同南非总统拉马福萨通电话；5月18日，习近平在第73届世界卫生大会视频会议开幕式上致辞；以及6月17日，习近平主持中非团结抗疫特别峰会并发表主旨讲话。

央视新闻客户端以“兄弟同心 特别峰会”为题制作了一张精美海报，在网络上广为传播。随后，这一栏目整理了习近平主席对非洲兄弟反复传达的“团结”之音，包括5年前，习近平主席在中非合作论坛约翰内斯堡峰会上说，任凭出现各种威胁挑战，中非风雨同舟、患难与共的坚定意志不会改变；以及，疫情发生以来，习近平主席曾先后与埃塞俄比亚、埃及、纳米比亚、南非等非洲国家领导人通电话，“团结”是高频词。另外，栏目整理了中国与非洲“合作”的愿景，以及“行动”的呼声。

而央视网“联播+”栏目则发现，习近平主席先后与埃塞俄比亚、埃及、纳米比亚、南非等非洲国家领导人5次通电话，言语之间多次传递出携手抗击疫情、推进中非合作、践行多边主义、推进中非友好的信心与决心，表达的正是习主席本次峰会上提出的四个“坚定不移”的题中之义。

提振全球抗疫信心

中非团结抗疫特别峰会召开的时间，正是全球抗击新冠肺炎疫情的重要时刻。疫情突如其来，给世界各国带来严重冲击，而中国始终以大国担当，积极参与到全球抗疫中去。

新华网“学习进行时”栏目发现，自疫情发生以来，习近平已经出席了三次国际抗疫“云会议”：3月，二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会；5月，第73届世界卫生大会视频会议；6月，中非团结抗疫特别峰会。这一栏目发现，“人类命运共同体”“人类卫生健康共同体”“团结合作”是习近平在致辞和讲话中的关键词。

“新华视点”官方微博提出，这是习近平主席开展的又一次重要多边“云外交”，各方共商抗疫大计，具有重要影响和深远意义。从3月26日作为成员国领导人出席二十国集团领导人特别峰会、5月18日应邀在世界卫生大会视频会议开幕式上致辞……新冠肺炎疫情发生以来，习近平主席在多个场合阐述携手抗疫的“中国主张”，引发国际社会广泛共鸣。

就此，“新华视点”整理出习近平主席论述全球抗疫的6个维度，包括，直指要害——明晰“疫情是我们的共同敌人”实质；指明方向——作出“团结合作是战胜疫情最有力的武器”论断；大国担当——强调“对全球公共卫生事业尽责”立场；对症开方——宣示“携手帮助公共卫生体系薄弱的发展中国家提高应对能力”承诺；因应形势——提出“尽力恢复世界经济”举措；着眼长远——唱响“共同佑护人类共同的地球家园”强音。

北京日报客户端发表观点认为，在全球抗击新冠肺炎疫情的重要时刻，刚刚结束的中非团结抗疫特别峰会凝聚了中国和非洲国家抗疫共识，提振了全球早日战胜疫情的信心，有利于捍卫多边主义和国际公平正义。中非团结抗疫特别峰会为全球抗疫合作树立新标杆。这样一次特别的峰会为中非友好写下新篇章，为全球合作抗疫注入新动力，为多边主义树立新典范。如果说中非合作抗疫是一首动人的音乐，那么，峰会的召开就是这首音乐的高潮部分。峰会的召开在中非合作抗疫史上留下浓墨重彩的一笔。

而就中非团结抗疫特别峰会，微信公众号“玉渊潭天”发现，这次会，非洲不是一般的重视。非盟作为发起这场会议的组织之一，囊括了非洲55个成员国。最紧要的大事，与中国一起商量。这份情谊，不一般。

“为什么现在与非洲开会？”“玉渊潭天”分析认为，从总量看，全球疫情中心还在欧美。但看趋势，非洲疫情不太乐观。这充分说明了非洲疫情防控的短板，检测不足，医疗能力落后。“这么看来，中非一起开的这场会，很及时。非洲疫情防控，确实到了重新评估，协力应对的时候。”

(责编：杨光宇、曹昆)