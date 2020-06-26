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“云端”修动车（患难见真情 共同抗疫情）

本报驻阿根廷记者  姚明峰

2020年06月26日04:43  来源：人民网－人民日报
 

　　日前，中车四方股份公司与阿根廷国家铁路公司通过视频方式，“云签署”了709列城际动车组维保项目合作协议。自2015年起，来自中国的709列城际动车组在阿根廷陆续投入使用，连接首都布宜诺斯艾利斯和周围20多个卫星城，为上百万民众出行提供便利。

　　根据这份协议，两家公司将成立联合维保团队，中方提供方案、技术和配件，阿方负责车辆维保的具体实施。阿根廷交通部部长梅奥尼说：“安全是铁路运营的优先事项。与中方合作的维保项目，让我们能为乘客提供更加优质和安全的服务。”他表示，该协议是阿根廷铁路维护计划框架的一部分，旨在通过培训和技术援助，进一步提高阿根廷工人技术水平，使铁路运行达到最佳状态。

　　中车四方海外事业部副总经理刘传军介绍，为克服疫情影响，中方团队及时制定相关方案，确保防疫与合作两不误。未来双方团队将保持“一周一会”，继续通过各种“云方式”保障项目顺利实施。

　　中车四方阿根廷总公司助理经理何塞·路易斯表示，中国列车技术先进、设施完善、造型优美、车内环境宽敞舒适，阿根廷民众乘车满意度很高。此前，中方团队为阿方提供过短期培训，维保工作主要由当地20人组成的售后团队处理，技术支持有限。“协议签署后，维保团队将更加壮大和专业化，可以为列车运营提供一条龙服务。”

　　（本报布宜诺斯艾利斯6月25日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年06月26日 03 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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