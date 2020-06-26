6月22日至24日，中国—阿拉伯国家政党对话会特别会议以视频方式举行。中共中央总书记、国家主席习近平向会议致贺信，多位阿拉伯国家领导人向会议发视频或书面致辞。会议由中共中央对外联络部主办，中国共产党与阿拉伯国家68个政党、政治组织代表围绕“携手共建新时代中阿命运共同体”主题开展交流，达成广泛共识。会后发表《共同宣言》。

与会阿方人士表示，在抗击疫情的关键时期，中国—阿拉伯国家政党对话会特别会议的举行具有重要意义。毛里塔尼亚总统加祖瓦尼认为：“此次会议使各方有机会就共同面临的紧迫问题，就如何应对新冠肺炎疫情挑战进行磋商、交流看法。”巴勒斯坦法塔赫主席、总统阿巴斯表示：“会议将促进国际合作，就抗击疫情、复工复产及推动恢复正常生活秩序加强经验交流。”疫情冲击下的世界正在深刻变化，会议为探讨疫情给全球政治、经济格局带来的深刻影响提供了契机。

会议期间，一个友好故事受到关注。巴勒斯坦在华留学生穆罕默德确诊感染新冠肺炎后，中国相关部门迅速为其提供了医疗协助。阿巴斯在听说穆罕默德的故事后，专门给他打来电话，了解他的救治情况，并感谢中方为救治巴勒斯坦留学生所付出的努力。穆罕默德的故事引起了中东地区媒体的广泛关注，他也用亲身经历向国际社会介绍他在中国获得救治的情况和中方抗疫努力。“在习近平总书记的亲自指挥、亲自部署下，14亿中国人民团结一致抗击疫情。中国的制度优势为战胜疫情提供了有力保障。患难见真情。中国是我的第二故乡。我愿为巴中友好贡献更大力量。”

阿方人士表示，面对突如其来的疫情，阿中守望相助、共克时艰，谱写了共建阿中命运共同体的新篇章。经过携手抗疫的洗礼，阿中战略伙伴关系基础更加牢固，人民友谊更加深厚，合作前景更加光明。

长期以来，中阿双方在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解、相互支持，共同捍卫广大发展中国家利益，共同维护多边主义和国际公平正义，共同发出反对外来干涉、反对霸权行径的强大声音，为构建人类命运共同体汇聚起强大力量。

阿方人士表示，坚定支持中国在台湾、涉藏、涉疆等问题上的立场，坚定支持中国在香港依法维护国家安全的努力，坚定支持“一国两制”方针，反对外部势力干涉中国内政。叙利亚复兴党总书记、总统巴沙尔说，一些国家固守霸权主义思维，肆意践踏国际法和国际关系基本准则，这也是国际社会要共同抗击的一场“疫情”。

阿方人士赞赏和感谢中国为抗击疫情所作贡献，反对将疫情政治化、对特定国家污名化的行径。伊拉克民族团结党创始人、前总理阿拉维指出，疫情不应当被政治化，各国应当开展坦诚、建设性的对话。

阿方人士表示，愿着眼疫情防控常态化形势，发挥政党优势，加强在疫情防控、复工复产、提振经济、保障民生等领域的经验交流和信息分享，助力抗疫合作，促进各国经济发展。各国应采取联合行动，携手应对风险挑战，深化阿中全方位合作，积极构建新时代阿中命运共同体。

《 人民日报 》（ 2020年06月26日 03 版）

(责编：杨光宇、曹昆)