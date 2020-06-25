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欧洲“解封”或拒美国人“登门”

2020年06月25日10:45  来源：新华社
 

美国《纽约时报》23日披露，欧洲联盟官员正努力赶在7月1日前就开放边界后允许来自哪些国家的旅客入境达成共识。欧盟已拟好两份名单，美国因抗击新冠疫情表现不佳均未入选。

【美国难例外】

为遏制新冠病毒传播，欧盟国家3月中旬至今已施行数月旅行限制措施，部分国家眼下迫切希望重开边界以提振经济。拟定第三方国家准入名单旨在让27个成员国7月1日全面统一开放边界。

名单一旦确定，将在下周初以建议形式公布，供欧盟成员国参考。名单每两周将依据疫情发展情况更新。

《纽约时报》记者获取两份草拟名单，基于抗疫表现各列举大约50个国家，但美国因可能触发欧洲地区二次暴发疫情均被排除在外。报道说，这不仅打击美国的世界声誉，也是对总统唐纳德·特朗普抗疫政策的否定。

禁止美国旅客进入欧盟将产生重大经济、文化和地缘政治后果。即便如此，参与拟定名单的欧盟官员披露，美国“相当不可能成为例外”，名单尽可能以科学为标准、不带政治因素。不过，美国仍有可能被加入更新后的名单。

因名单未对外公布，暂不清楚美方是否对此知情。特朗普3月单方面对欧洲颁布旅行禁令，招致欧方不满。尽管特朗普随后屡次暗示美方可能放松部分限制，迄今没有公布官方决定。

【欧盟要团结】

一些欧盟外交官告诉路透社，欧盟委员会确曾出台第三方国家准入标准，但标准不等同于名单。欧盟委员会本月早些时候提出7月起向第三方国家开放边界的三项标准：该国疫情管控水平至少不低于欧盟平均水平；出台过出行防疫措施；愿接纳欧盟旅客。

一名欧盟外交官披露，成员国现正讨论用每10万人新冠病毒感染率来决定放行哪些国家旅客，但感染率标准定在多高尚无共识。这一感染率门槛还需考虑可能影响数据可靠性的因素，如一个国家的新冠病毒检测能力。

这名官员说，成员国定于24日商讨标准，但不能确定届时会作出决定。

按照《纽约时报》的说法，疫情严重扰乱了欧盟内部人员自由往来和贸易。不少国家就是否开放本国边界、接纳第三方国家旅客事宜出台不同政策。一些国家还尝试自行开辟“旅行圈”或“旅行通道”。统一对外开放边界、保持欧盟团结一致因而任务艰巨。

报道说，如果欧盟成员国内部就开放边界不能达成一致，可能出现他国旅客自一国随意进入其他欧盟国家而不被发现的难题。而目前欧盟多国意见两极分化，不少国家急于接纳第三方国家旅客以拯救旅游业和航空业，丹麦等少数国家则打算7月1日后继续对域外国家“闭门谢客”。德国、法国等国还担忧少数国家自行降低标准，甚至放行禁入国家旅客。（海洋）（新华社专特稿）

(责编：徐祥丽、杨牧)
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