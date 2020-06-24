原标题：综述：中欧合作助力全球新冠疫苗研发“提速”

新华社北京6月24日电 综述：中欧合作助力全球疫苗研发“提速”

新华社记者

6月以来，全球多个国家和地区新冠疫情反复。面对依然严峻的形势，尽快研制出有效疫苗成为全人类迫在眉睫的需求。作为世界主要经济体，中国和欧洲在新冠疫苗研发领域开展的合作，有望助力全球疫苗研发“提速”。

早在疫情暴发初期，中欧企业就纷纷“牵手”，联合开发新冠疫苗。今年3月，上海复星医药集团与德国生物新技术公司（BioNTech）达成疫苗研发合作意向，将共同推进生物新技术公司开发mRNA（信使核糖核酸）新冠疫苗在中国的临床试验及后续商业化。

生物新技术公司创始人兼首席执行官乌乌尔·萨欣说：“我们认为这次合作是在全球范围内加快研发对抗新冠mRNA疫苗的重要一步。复星医药与我们一道致力于快速应对新冠疫情，并带来丰富的开发经验和中国医药市场的广大网络。”

4月底，这款mRNA疫苗成为德国首款获批进入临床试验的新冠候选疫苗。临床试验的第一阶段将对200名18岁至55岁的健康志愿者接种候选疫苗，以检验受试者对候选疫苗是否耐受，以及是否能够激发机体的特定免疫反应。

此外，英国葛兰素史克疫苗公司与中国三叶草生物制药有限公司在重组蛋白疫苗方面也开展了研发合作。葛兰素史克疫苗公司将为三叶草生物提供针对预防疾病大流行的疫苗佐剂系统，以推动中方企业基于蛋白的新冠病毒候选疫苗“COVID-19 S-三聚体”的研究开发。目前，该款候选疫苗已完成了一期临床试验首批志愿者接种。

据介绍，佐剂能够提高抗原的免疫原性、应答速度及耐受性，同时可降低抗原的用量。通过此次合作，中方企业将有望迅速扩大产能，大批量生产新冠疫苗。

葛兰素史克疫苗公司的疫苗首席医学官托马斯·布鲁尔说：“在疫情大流行的情形下，佐剂的使用尤为重要，因为它可以减少每剂疫苗所需的抗原量，从而能够让更多人获得疫苗保护。”

在22日举行的第二十二次中国-欧盟领导人会晤中，中欧双方表达了继续在疫苗和药物研发等多方面开展深入合作的意愿。分析人士认为，中欧在疫苗研发等领域的合作对全球来说至关重要。越是在全球范围内加深合作，越有利于各国早日走出危机。而中欧企业在疫苗研发上的合作正是中欧优势互补、互利共赢的一个缩影。

世卫组织总干事新冠疫情应对特使、英国帝国理工学院全球卫生创新研究所联合主任大卫·纳瓦罗博士日前在接受新华社记者采访时指出，在抗击疫情过程中，各国政府内部以及国际间都需要更好地协调应对行动，在病毒检测以及疫苗研发和疾病治疗等科研领域的协调也十分必要。（执笔记者：冯玉婧；参与记者：张家伟、金晶、张毅荣）

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