原标题：变局开新局，打造更具世界影响力的中欧全面战略伙伴关系

甄有理

6月22日，习近平主席在北京以视频方式会见欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩。李克强总理以视频形式同米歇尔和冯德莱恩共同主持第二十二次中国-欧盟领导人会晤。今年恰逢中欧建交45周年，在这一特殊历史时期双方领导人的“云”互动将为中欧关系发展注入新动力，推动“后疫情时代”的中欧关系更加稳健成熟，迈向更高水平。

两大伙伴，推进全面战略合作

中欧是拥有广泛共同利益的全面战略伙伴，不是制度性对手。真朋友永不言弃。面对新冠肺炎疫情这场人类社会的空前危机，中欧超越意识形态的差异，摆脱自我实现的猜忌，守望互助、共克时艰，折射出对生命的尊重、对伙伴的支持，涌现出许多感人的友好事例，为国际抗疫合作树立了榜样。中国同欧洲多国领导人通过电话、视频、信函等形式，就保障应急物资供应、维护产业链供应链稳定、加强宏观政策协调等保持高频度沟通、进行了富有成效的交流。在各自疫情严重阶段，中欧相互驰援大量急需医疗物资。中国还派出多支医疗队奔赴欧洲抗疫一线。双方成立了联合专家组，中欧科学家和医务工作者多次连线交流，分享抗疫经验。共同抗疫是中欧战略合作的缩影。建交45年来，中欧关系历经国际风云变幻，保持了合作主基调，展现出强大生命力，取得了丰硕成果。中欧完全可以通过平等对话增进信任，通过建设性沟通处理分歧。双方交往是相互成就的正循环，而不是你输我赢的淘汰赛。这不仅是历史经验的总结，也是准确把握中欧关系发展方向的基础。

两大力量，维护全球和平稳定

当前，全球不稳定、不确定因素持续上升。面对百年未有之大变局，大国主张什么、反对什么、合作什么，具有世界意义，决定着世界何去何从。大国要有大国的样子，要有大国的胸怀，不能大兴本国优先之道、奉行以邻为壑之法，而要维护好各国共同利益；不能热衷于划分势力范围、推行强权政治和霸凌主义，而要努力保持世界的开放性；不能相互对抗拆台、奉行丛林法则，而要携手推动世界和平与发展。中欧作为和平、增长、改革、文明四大伙伴，面积占世界十分之一、人口占世界四分之一、在联合国安理会拥有3个常任理事国席位，是世界舞台举足轻重的两大力量。面对纷繁复杂的国际局势，中欧理应承担起国际义务、履行好国际责任，共同主持国际公平正义、推动国际关系民主化和国际治理法治化，携手应对全球性挑战，让和平的阳光驱走战争的阴霾，让繁荣的篝火温暖贫困和纷乱的春寒，为世界和平稳定、各国人民幸福安康提出中欧方案、贡献中欧力量、展现中欧担当。

两大市场，推动全球发展繁荣

中欧经济总量已占全球三分之一，经贸合作一直是中欧关系的重要内容。过去十几年里，欧洲一直是中国最大贸易伙伴，双方贸易额达到建交时的300倍，双向人员往来每年接近800万人次。作为世界两大主要经济体，面对新冠肺炎疫情给全球经济带来的巨大冲击，中欧及时加强宏观经济政策协调，推动各项政策举措产生更好的协同效应，通过开设人员往来“快捷通道”和货物进出口“绿色通道”等安排，促进复工复产，为世界经济复苏提供动力。当前，中欧已签署民航领域合作协定，完成地理标志协定谈判。双方正争取在今年内达成一项全面、平衡、高水平的中欧投资协定，进一步扩大市场开放，加强互联互通，深化贸易、投资等领域合作，积极探索在绿色、数字等新兴领域加强合作，加快转变经济发展方式，推进高质量发展，使双方企业和老百姓从日益深化的中欧经贸合作中收获实实在在的利益。双方还致力于维护以世贸组织为核心的自由贸易体系和以规则为基础的多边贸易体制，在世贸组织改革等问题上保持沟通，就减免关税、取消壁垒、促进投资等提出更多倡议，为世界经济的复苏和发展注入更多正能量。

两大文明，坚持多边主义、完善全球治理

新冠肺炎疫情背景下，一些国家政客“甩锅”推责，大肆鼓吹“脱钩”的单边主义、保护主义论调，但历史潮流浩浩荡荡，出于一己之私的想法改变不了各国命运与共、唇齿相依的事实。从全球层面看，疫情形势仍不乐观，挑战依然严峻。坚持多边主义、加强国际抗疫合作、完善公共卫生治理仍然是当前最紧迫议题。中欧坚定支持世卫组织发挥领导作用，加强信息共享和经验交流，加快疫苗和药物研发，提高疫苗的可及性和可担负性，加大对公共卫生体系薄弱地区的支持，积极探讨开展中欧非三方合作，尽快遏制疫情蔓延。此外，双方还携手规划完善公共卫生安全治理体系，建立健全应对突发公共卫生事件的长效机制，体现了中欧国际抗疫担当。多边主义是中欧间的基本共识。中欧始终致力于维护以联合国为核心的国际体系，以国际法为基础的国际秩序。应对气候变化、保护生物多样性正在成为中欧全球治理合作的亮点。相信无论国际形势如何变化，中欧都将站在多边主义一边，反对单边主义，坚持共商共建共享的全球治理观，为推进国际合作、完善全球治理作出更大贡献。

“万物并育而不相害，道并行而不相悖”。中欧虽远隔万里，但都生活在同一个地球村，命运与共。只要双方相互尊重、平等对话、求同存异、互学互鉴、共同进步，中欧关系一定可以披荆斩棘、乘风破浪，在“后疫情时代”取得更大发展，为促进世界的和平稳定与发展繁荣作出新贡献。

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