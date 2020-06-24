原标题：第94次中老缅泰湄公河联合巡逻执法启动

新华社昆明6月24日电（记者王研、曾维）据云南省公安厅新闻办公室通报，23日上午9时，3艘中方执法艇和1艘老方执法艇分别从中国景哈码头和老挝孟莫码头启航，标志着第94次中老缅泰湄公河联合巡逻执法行动正式启动。此次行动将采取全线巡航与分段巡航相结合的方式，在中国景哈至湄公河“金三角”水域开展为期4天3夜的联合巡逻执法行动。

据悉,中老缅泰四国执法部门在行动前通过视频召开湄公河联合巡逻执法禁毒工作研讨会，回顾了2011年以来禁毒执法合作成效，分析了当前湄公河流域毒品犯罪形势，并围绕联合打击跨境毒品犯罪、禁毒执法合作进行深入研讨。会议研究通过了《关于加强湄公河联合巡逻执法禁毒协作意见》，就进一步夯实执法合作基础，完善机制建设，在新冠肺炎疫情防控形势下加大湄公河流域禁毒宣传和打击毒品犯罪力度等方面达成共识。

据了解，自2011年中老缅泰湄公河联合执法启动以来，中老缅泰四国执法部门秉持同舟共济、守望相助、包容并蓄、平等互利的“湄公河精神”，不断加强务实合作，建立了良好的双边和多边合作关系，形成了完善的禁毒执法和信息交流机制。截至目前，四方联手破获毒品案件7起，缴获毒品4585.39公斤，抓获犯罪嫌疑人9人，有力打击了湄公河流域毒品犯罪活动，为湄公河流域安全稳定和航道贸易繁荣做出了重要贡献。

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