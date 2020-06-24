原标题：专访：“经过新冠疫情淬炼，中国共产党坚持人民至上的本色进一步彰显”——访老挝人民革命党中央办公厅副主任京培

新华社万象6月24日电 专访：“经过新冠疫情淬炼，中国共产党坚持人民至上的本色进一步彰显”——访老挝人民革命党中央办公厅副主任京培

新华社记者章建华

“中国共产党根基在人民、血脉在人民，经过新冠疫情淬炼，中国共产党坚持人民至上的本色进一步彰显，形象更加光辉。”老挝人民革命党中央办公厅副主任京培·蒙昂维莱日前接受新华社记者采访时说。

京培说，面对突如其来的新冠疫情，中国共产党坚持人民至上、生命至上，把人民生命安全和身体健康放在首位，带领人民全面打响疫情防控阻击战，采取最全面最严格最彻底防控措施，有效阻断病毒传播。

他说，中国共产党人的初心和使命就是为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴，中国共产党抗击疫情的出发点、态度以及措施就是对此的最好诠释。中国人民信赖党、跟随党。所以，中国共产党能够带领人民取得疫情防控阻击战重大成果。

京培认为，疫情期间，中国共产党的干部队伍，从上到下，尤其基层干部队伍，表现出坚强的纪律性和强大的战斗力。中国共产党在领导人民战胜疫情的同时排除干扰，从容有序部署，稳步推动经济和社会恢复发展。

他认为，中国共产党成立99年来能够从胜利走向胜利的关键在于，在领导人民进行伟大社会革命的同时，进行伟大的自我革命，实现自我净化、自我完善、自我革新、自我提高。近年来，中国政治生态持续净化，党的执政能力不断增强。

“中国抗击疫情的成就，展现了中国共产党领导和社会主义制度的政治优势，体现了改革开放以来中国日益增强的综合国力。这坚定了老挝党和人民对社会主义国家、对党的信心，坚定了继续革新开放、发展老挝社会经济的信念。”京培说。

在老挝人民革命党领导下，老挝于本月初宣布取得了抗疫斗争的初步胜利。谈到老挝国内抗击疫情工作，京培特别提到中国党和政府迅速向老挝派遣抗疫医疗专家组帮助老方开展疫情防控和病患救治工作，为老方有效应对疫情作出重要贡献。

“中国医疗专家夜以继日、废寝忘食，多次到病房检查、探望老挝患者。他们在异国不顾个人安危，把我们的病患当自己人救治。我对此深受感动，深表感激。”他认为，中国全力支持老挝抗击疫情，是对老中命运共同体精神的生动诠释。

京培说，中国党和政府积极推动抗击疫情国际合作，倡议构建人类卫生健康共同体。“这表现出中国共产党的国际主义本色，不仅是为中国人民谋幸福的政党，也是为人类进步事业而奋斗的政党，始终把为人类做出新的更大贡献作为使命。”

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