外交部：中方敦促美方停止对中国媒体政治打压和无理限制

人民网北京6月24日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。

记者会答问实录如下：

近期，中印边界西段加勒万河谷冲突事件引发国内外广泛关注。6月19日，我已经详细介绍了事件的来龙去脉。此次事件的是非曲直十分清楚，责任完全不在中方。

首先，是印度边防部队非法越线在先。中印边界西段实控线是清楚的，加勒万河谷位于实控线中方一侧，中国边防部队一直在此巡逻执勤，对当地管控情况十分清楚。今年4月以来，印方在加勒万河谷抵边越线修路架桥，单方面改变当地现状。中方多次提出严正交涉。5月6日凌晨，印边防部队趁夜色越线进入中国领土，蓄意挑起事端。中国边防部队不得不采取必要措施，加强现场应对和边境地区管控。

其次，是印方违反双方共识挑衅在先。在中方外交交涉和军事压力下，印方本已同意并撤出了在加勒万河谷的越线人员，并按照中方要求拆除了越线设施。在6月6日双方第一轮军长级会谈中，印方也承诺不越过加勒万河口巡逻和修建设施，双方同意在加勒万河口两侧各自建立观察哨。但此后印军一线部队反悔达成的共识，无理要求中方拆除已设观察哨，并再次越线挑衅，引发此次冲突事件。

第三，是印方违反国际规则攻击在先。6月15日晚，印方一线部队违背双方军长级会谈达成的共识，再次越过实控线破坏中方在此搭设的帐篷。当中国边防官兵按处置边境事件的惯例前出交涉时，印军突然暴力攻击中方前往交涉的官兵，导致双方激烈肢体冲突，造成人员死亡。印军的冒险行径严重违背两国签署的协定协议，严重违反国际关系基本准则，性质恶劣，后果严重。

根据两国外长6月17日通话达成的共识，双方同意公正处理加勒万河谷冲突引发的严重事态，共同遵守双方军长级会谈达成的共识，尽快使现地局势降温，并根据两国迄今达成的协议，维护边境地区的和平安宁。6月22日至23日，双方举行了第二轮军长级会谈，同意采取必要措施推动事态降温，共同致力于促进边境地区的和平与安宁。我们希望印方严格遵守并认真落实上述共识，与中方相向而行，以实际行动恢复边境地区的和平稳定。

总台央视记者：美国务院将四家中国媒体在美机构列管为“外国使团”，不久前还宣布缩短中国记者签证停留期。这些措施无疑影响中国媒体记者在美工作和生活。中方是否考虑对美国媒体和记者采取对等措施？

赵立坚：中方已经严正阐明有关立场并向美方多次提出严正交涉。

长时间以来，美方在签证等方面对中国媒体记者采取歧视性限制措施，对所有中方记者只发一次入境签证，很多人回国休假后常常因美方无故拒签而无法返回美国工作，中方记者在申请赴美签证时被要求提供很多额外材料。2018年以来，美方已对20多名中方记者无故拒签。上个月，美方将中国驻美记者签证停留期缩短为90天，这意味着每90天就要申请一次签证延期，如果延期申请得不到批准，记者将被迫离开美国。这同中方给予美国驻华记者一年多次入境的待遇相比，苛刻多了。可以说美方这样做是故意刁难中国记者，严重干扰中国媒体在美开展正常报道活动。

此次美方又将4家中国媒体列为“外国使团”，这是对中国媒体政治打压的再次升级，充分暴露了美方所谓的“新闻自由”是赤裸裸的“双重标准”和霸凌行径。

针对美方无理打压，中方已于今年3月宣布采取反制措施。中方敦促美方停止对中国媒体的政治打压和无理限制，立即改弦更张、纠正错误。如果美方一意孤行，中方将不得不作出正当、必要的反应。

中国日报记者：近日，美国国务卿蓬佩奥在视频连线出席“哥本哈根民主高峰会”会议及接受美国媒体采访时，就涉疆等一系列问题全面攻击中国。中方对此有何评论？

赵立坚：蓬佩奥近来四处大放厥词，对中国进行莫须有的攻击诬蔑。谎言重复一千遍还是谎言。他那套陈词滥调，不仅与基本事实严重不符，也暴露了他根深蒂固的冷战思维和意识形态偏见，暴露了他自己说的“撒谎、欺骗和偷窃”的本性。

你永远都无法叫醒一个装睡的人。关于美方所谓新疆教培中心关押一百万穆斯林的谎言，实际上源自美国国家民主基金会资助的一个非政府组织，该组织在仅对8人进行所谓采访的情况下，凭空炮制出上述谎言，蓬佩奥居然拿来就用。中方多次强调，新疆依法设立职业技能教育培训中心，是为了预防性反恐和去极端化而采取的有益尝试和积极探索，这与世界上许多国家的做法没有什么区别，已经取得积极成效。新疆连续3年多没有发生暴恐案件。截至2019年年底，在新疆教培中心参加“三学一去”培训的学员已全部结业，并实现了稳定就业，过上了安宁生活。

中国政府依法保护公民的宗教信仰自由。目前，中国各类信教群众近2亿人，其中2000多万人是穆斯林，宗教教职人员38万余人，宗教团体约5500个，依法登记的宗教活动场所14万多处。新疆现有清真寺2.44万座，平均每530位穆斯林就拥有一座清真寺。美国全国的清真寺数量还不及新疆的十分之一。蓬佩奥无论怎么重复编造谎言，都不能改变这些事实。

据美国媒体报道，当前美国新冠疫情应对不力，经济陷入衰退，系统性种族歧视严重，社会动荡不安，毒品泛滥，枪击案频发。也不知蓬佩奥从哪里来的底气和勇气对中国指手画脚？我奉劝他有时间还是先想想怎么把自己国家的事情搞好吧！

总台央广记者：6月23日，美国国务院发布《2020年军控遵约报告》，指责中国未遵守暂停核试验、导弹防扩散承诺，并对中国履行《禁止生物武器公约》的报告提出质疑。中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到有关报告。美国政府每年都炮制所谓的《军控遵约报告》，摆出一副裁判和法官的姿态，对他国军控和防扩散政策和实践指手画脚，并将自身标榜为“模范”，这纯属贼喊捉贼，十分荒唐。

近年来，美方在军控和防扩散领域奉行“美国优先”，一再毁约“退群”，退出伊核问题全面协议、《中导条约》、《开放天空条约》，撤销签署《武器贸易条约》，独家阻挡《禁止生物武器公约》核查议定书谈判，迄未完成库存化学武器销毁，酝酿恢复核试验，在美俄《削减进攻性战略武器条约》延期问题上态度消极。美方的所作所为，严重损害全球战略平衡与稳定，阻碍国际军控与裁军进程，受到国际社会普遍谴责。美方非但不反躬自省，反而不断向其他国家泼脏水，其实质是为自身摆脱条约义务制造借口、寻找替罪羊、转移视线。对此，国际社会，包括美国国内的有识之士，都看得十分清楚。

需要指出的是，美方对中国的指责纯系捕风捉影、子虚乌有。中方一贯本着负责任的态度，认真履行自身承担的国际义务和承诺，坚定致力于多边主义，为维护国际军控与防扩散体系、维护国际和平安全作出了重要贡献。可能大家都注意到，中国全国人大常委会近日通过了中国加入《武器贸易条约》的决定，这与美方撤销签署该条约形成鲜明对照。在遵守军控条约方面，中美两国的表现孰优孰劣，国际社会自有公论。

深圳卫视记者：据报道，博尔顿新书称，特朗普想拿孟晚舟作为贸易谈判筹码，如果中国在贸易上让步则可以取消对孟晚舟的起诉。中方能否证实？

赵立坚：关于书中提到的有关内容，你最好去问美方。

中方在孟晚舟事件上的立场是一贯的、明确的。

总台国广记者：23日，阿拉伯国家联盟召开紧急外长会讨论利比亚问题，并通过决议，反对外部军事干预，呼吁利冲突双方立即停火，支持政治解决利问题。中方对此有何评论？

赵立坚：中方支持阿盟在利比亚问题上发挥积极作用，欢迎一切有利于缓和利比亚当前紧张局势的斡旋努力，包括埃及等方面6月6日提出的开罗倡议。中方反对外部势力对利比亚进行军事干预，认为军事解决方案在利比亚没有出路。有关各方应当在联合国框架内通过政治途径解决，同时也应高度重视反恐问题。中方呼吁利比亚冲突双方以国家利益和人民福祉为重，尽快举行停火谈判，推动利比亚局势恢复稳定。

美国专题新闻社记者：一些加拿大官员和法律专家认为，加拿大可以合法地释放孟晚舟，只不过这可能会损害加拿大的民主体系和司法公正。中方对此有何回应？康明凯和迈克尔二人本可获得领事探视服务，中方为何拒绝他们为数不多同外界接触的渠道呢？

赵立坚：除了你提到的有关报道，我们也看到，23日，康明凯妻子接受采访时称，加拿大司法部长有权在任何时刻终止孟晚舟的引渡程序，这样做符合法治，也有利于解决两位加拿大公民的问题。

中方已多次就加拿大公民康明凯案阐明立场。中方办案机关依法办案，康明凯的各项合法权利得到了充分保障。新冠肺炎疫情发生后，中方办案部门克服疫情带来的不便和困难，从人道主义出发，及时采取相关举措，切实保障包括康明凯在内的在押人员的安全与健康。考虑到康明凯家人健康的特殊情况，中方办案部门还在法律制度允许范围内同意康明凯同他的家人通电话，康明凯对此深表感谢。至于领事探视，办案部门将会在疫情形势好转后适时恢复。

关于孟晚舟事件，中方的立场是明确的，这是一起严重的政治事件。即使按加方所说这是一起司法案件，正如康明凯妻子所说的，“加拿大司法部长有权在任何时刻终止孟晚舟的引渡程序”，这说明加拿大政府在孟晚舟事件上是可以根据自己的法律秉公执法的。我们再次敦促加方切实尊重法治精神，认真对待中方的严正立场和关切，停止政治操弄，立即释放孟晚舟女士并让她平安回到中国。

澎湃新闻记者：据日本媒体报道，日本学者西山胜夫近日宣布发现了记录“731部队”当年在华进行细菌研究及生产等内容的日本政府公文，填补了该领域日本政府资料空白。中方对此有何评论？

赵立坚：第二次世界大战期间，侵华日军公然违反国际法，对中国人民发动了令人发指的细菌战。日本学者披露的日本官方资料再次表明，日本军国主义发动细菌战的恶行铁证如山，不容否认和抵赖。我们赞赏日本国内有识之士揭露和直面历史真相的勇气，希望日方认真倾听国内外的正义呼声，切实正视并深刻反省日本军国主义侵略历史，不要重蹈历史旧辙。

俄罗斯卫星通讯社记者：6月24日，莫斯科红场举行纪念卫国战争胜利75周年阅兵式，中方能否介绍解放军参加阅兵的情况？

赵立坚：我们注意到俄方正在莫斯科红场举行纪念卫国战争胜利75周年阅兵式，相信阅兵式将取得圆满成功。

今年是第二次世界大战胜利75周年，苏联是二战主要战胜国，为二战胜利作出重大贡献。俄方隆重庆祝卫国战争胜利75周年，体现了对历史的尊重和铭记，也体现了捍卫二战胜利成果的坚定决心。同为二战主要战胜国，中方愿继续同俄方和国际社会一道，坚持正确的二战史观，反对篡改历史、美化侵略行径，共同维护来之不易的世界和平。

应俄方邀请，中方派了代表团和仪仗队参加阅兵式，有关消息我们将适时发布。

韩国文化电视台记者：明天是朝鲜战争爆发70周年。目前朝鲜半岛还处于战争状态。围绕半岛问题，中美之间还有矛盾和关切。中方对当前半岛局势和美国的态度有何评论？

赵立坚：维护朝鲜半岛和平稳定符合各方利益，需要各方共同努力。近年来，半岛问题重回政治解决的正确轨道。希望各方珍惜这一来之不易的局面，坚持通过对话协商解决问题，共同致力于实现半岛和地区长治久安。

法新社记者：悉尼澳大利亚智库罗伊研究所（Lowy Institute）民调显示，认为中国会在世界舞台上采取负责任行动的澳大利亚民众比例下降了，中方对此有何评论？如何看待当前中澳关系？

赵立坚：澳方在对华关系方面采取的一些错误做法，不利于在两国民众之间营造良好的民意氛围。

中方对于发展中澳关系的立场是一贯的、明确的。一个健康稳定的中澳关系，符合两国的共同利益，但这需要双方的共同努力。我们希望澳方同中方相信而行，切实秉持相互尊重、平等互利原则，多做有利于中澳互信与合作、符合中澳全面战略伙伴关系精神的事。

澎湃新闻记者：据日本媒体报道，日本政府将于24日举行国家安全保障会议，正式决定着手修改现行国家安全保障战略，并探讨是否允许拥有攻击敌方基地能力。中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到有关报道。由于历史原因，日本的军事安全动向一直备受国际社会和亚洲邻国关注。日本一些人长期渲染炒作所谓外部威胁，借此谋求自我松绑，搞军事安全政策突破。司马昭之心路人皆知。我们敦促日方认真汲取历史教训，诚实履行“专守防卫”承诺，以实际行动继续走和平发展道路。

中新社记者：据报道，中国赴孟加拉国抗疫医疗专家组已经完成抗疫援助任务回国。专家组在孟加拉国都开展了哪些工作？

赵立坚：在新冠疫情暴发初期，孟加拉国曾给予中方支持与援助。在孟加拉国疫情发生后，中国政府、企业纷纷向孟方伸出援手，全力提供支持和帮助。你提到的这支中国赴孟加拉国抗疫医疗专家组于6月8日抵达孟加拉国，6月22日圆满完成任务回国。

在14天的时间里，专家组在孟加拉国走访了卫生管理部门、重点医院、核酸检测实验室等机构，同孟方医务人员进行深入交流，详细介绍中国抗疫经验，开展技术培训和防护指导，解答孟方疫情防控中遇到的实际问题，受到孟方各界人士的欢迎和高度肯定，这有助于提高孟方的防疫抗疫能力。

我想强调的是，中方专家组是孟加拉国疫情发生后第一支外国派赴孟加拉国的官方抗疫医疗队，这是中孟之间互帮互助优良传统的又一生动例证。相信中孟友谊在抗击疫情过程中将进一步得到巩固和升华。

中国将继续同孟加拉国等地区国家坚定站在一起，携手抗击疫情，争取早日赢得这场战役的最终胜利。

塔斯社记者：据《华尔街日报》23日报道，为接近美国总统特朗普，2017年，4名中国公民投入了数十万美元支持“特朗普胜利基金会”，为其竞选连任活动提供资助，请问外交部对此有何评论？

赵立坚：我没有看到有关报道。中国一贯不干涉别国内政，我们对美国大选不感兴趣。

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