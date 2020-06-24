巴西亚马孙原住民感染新冠情况严峻

新华社圣保罗6月23日电（记者宫若涵）巴西亚马孙原住民协调组织和亚马孙环境研究所近日共同完成的一项研究表明，巴西亚马孙地区原住民感染新冠病毒的情况十分严峻，其新冠病毒感染率和病亡率都高于全国平均水平。

该研究称，巴西亚马孙地区每10万名原住民中有52人因感染新冠病毒死亡，而巴西全国每10万人中只有21人因此死亡；亚马孙地区每10万名原住民中有759人感染新冠病毒，而全国每10万人中只有413人感染。

亚马孙环境研究所科学主任安娜·阿伦卡尔认为，新冠疫情在原住民中蔓延令人担忧。她说，新冠疫情对巴西各地造成的影响是不均衡的，亚马孙地区原住民遭受的冲击格外严重。

数据还显示，原住民居住区域受新冠疫情影响的范围正在扩大。所有26个原住民卫生特别区中，截至5月1日有13个出现了新冠确诊病例，截至6月15日有21个出现了新冠确诊病例。

研究人员认为，造成这种情况的原因包括针对原住民的公共政策不完善、对其援助不足、相关卫生基础设施匮乏等，许多原住民因为缺乏医疗资源而失去生命。

根据巴西卫生部当地时间23日19时公布的数据，过去24小时巴西新增新冠确诊病例39436例，累计确诊1145906例；新增死亡病例1374例，累计死亡52645例。

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