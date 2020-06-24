《纽约时报》：美国驱逐非法移民无异于输出新冠病毒

新华社纽约6月23日电 美国《纽约时报》日前刊载题为《美国为何在输出新冠病毒》的评论文章称，作为新冠疫情最严重的国家，美国大规模驱逐寻求庇护者的行为是在将病毒传播到美国以外，尤其是拉美国家。

这篇本月18日刊载的文章指出，美国目前是世界上感染新冠病毒人数最多的国家，且正将成千上万可能已经感染病毒的人驱逐到没有能力应对这一病毒的贫穷国家，这一行为无异于输出病毒。

文章以危地马拉为例。4月下旬，该国政府说国内近五分之一新冠病例与被美国驱逐出境者有关。此前由美国飞往危地马拉遣送非法移民的一航班上76人中有71人新冠病毒检测呈阳性。美国疾病控制和预防中心随后赴危地马拉核实这一说法，随机选出的12名被驱逐者的病毒检测结果全部呈阳性。

危地马拉随后宣布暂停美国这类航班入境，这却促使美国总统特朗普威胁要惩罚那些“拒绝”或“延迟”接收被驱逐者的国家。目前，负责这一遣送任务的飞行编队仍在飞行，目的地包括危地马拉、洪都拉斯、萨尔瓦多、巴西、尼加拉瓜、厄瓜多尔、海地、多米尼加共和国、哥伦比亚和牙买加。

文章引用美国入境和海关执法局数据显示，3月至6月中旬，已有近4万人被驱逐。联合国人权事务高级专员办事处和联合国难民署5月13日呼吁各国政府在新冠疫情期间暂停“强迫遣返”，否则会给移民、公职人员、医务工作者、社会服务人员以及他们在收容国和原籍国的社区带来严重健康风险。

文章认为，美国国会、各级法院和非政府组织需要继续寻求结束特朗普政府的驱逐行动。

(责编：于洋、刘洁妍)