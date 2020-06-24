中国—阿拉伯国家政党对话会特别会议6月22日以视频会议方式召开。中共中央总书记、国家主席习近平向会议致贺信。与会阿拉伯国家主要政党领导人、接受本报记者采访的阿拉伯国家政党政要和专家学者表示，贺信充分体现了中国共产党对发展同阿拉伯国家政党友好关系的高度重视，表达了中国同包括阿拉伯国家在内国际社会加强合作、携手抗疫的真诚意愿，展现了中国共产党与阿拉伯国家政党携手构建新时代中阿命运共同体的坚定决心。

“阿中政党对话会特别会议的召开，为阿中共商抗疫大计提供宝贵机遇”

“面对突如其来的新冠肺炎疫情，中阿守望相助、共克时艰，谱写了共建中阿命运共同体的新篇章。”习近平总书记指出，经过携手抗疫的洗礼，中阿战略伙伴关系基础更加牢固，人民友谊更加深厚，合作前景更加光明。阿方人士完全赞同习近平总书记对阿中战略伙伴关系的积极评价。

巴勒斯坦法塔赫主席、总统阿巴斯表示，中国人民经过艰苦卓绝的斗争，疫情防控取得重大战略成果。与此同时，中国向包括巴勒斯坦在内的国际社会伸出援助之手，“中国为我们提供了重要的抗疫经验指导和宝贵的物资援助，有效提升了巴卫生系统工作效率”。阿巴斯认为，阿拉伯各国采取联合行动、携手应对风险挑战、共克时艰具有重要意义，将为增进阿中政治互信、深化阿中战略伙伴关系发挥重要作用。

“疫情仍在全球扩散蔓延，阿中政党对话会特别会议的召开，为阿中共商抗疫大计提供宝贵机遇。”阿尔及利亚民族解放阵线党总书记布阿吉表示，面对突如其来的疫情，阿尔及利亚和中国患难与共，彼此向对方提供了及时重要的声援和物质支持，“这充分表明两国和两国人民的团结友好和守望相助。相信经过疫情的考验，两国全面战略伙伴关系基础将更加坚固”。

“中国抗疫医疗专家组为我们带来急需的医疗物资，分享了丰富的诊疗和救治经验，并帮助我们建立起核酸检测实验室。这些援助如雪中送炭，不仅缓解了我们燃眉之急，更重要的是极大提振了我们的抗疫信心。这份情谊我们永远铭记在心。”伊拉克共产党总书记拉伊德·法赫米表示，阿中友谊源远流长，历久弥新。相信患难与共的阿中人民将传承友好，在共建“一带一路”框架下推动构建阿中命运共同体。

在埃及外交事务委员会成员、《金字塔报》专栏作家贾巴拉看来，主题为“携手共建新时代中阿命运共同体”的中国—阿拉伯国家政党对话会特别会议召开恰逢其时。习近平总书记向会议致贺信，充分体现了中国共产党和中国政府对阿中合作的高度重视。“在抗击疫情关键时刻，埃中两国及时给予对方坚定支持和物资援助。埃中患难与共、同舟共济是阿中战略伙伴关系巩固、人民友谊深厚的真实写照。相信阿中携手终将战胜疫情，进一步推动阿中命运共同体建设。”

“阿拉伯国家加强与中国及世卫组织疫情防控合作，必将最终战胜疫情，惠及世界”

习近平总书记强调，中方愿同包括广大阿拉伯国家在内的国际社会加强团结合作，支持世界卫生组织发挥领导作用，共同推动构建人类卫生健康共同体。阿拉伯国家人士认为，中国共产党和中国政府在抗疫斗争中始终坚持人民至上、生命至上，秉持人类命运共同体理念，积极参与和推动国际抗疫合作，展现了负责任大国担当。

“中国在较短时间内取得疫情防控重大战略成果，其重要经验在于始终坚持人民至上。这为世界各国开展疫情防控树立了典范。”黎巴嫩未来阵线总书记哈里里表示，中国及时与国际社会分享疫情防控经验，提供力所能及的医疗技术及物资等人道主义援助，围绕国际抗疫合作提出一系列重大主张和倡议，为推动构建人类卫生健康共同体不断贡献中国力量和智慧。

叙利亚复兴党总书记、总统巴沙尔表示，“中国积极参与和推动国际抗疫合作，为全球应对疫情危机发挥了重要作用。抗击疫情需要世界各国加强对话，共同努力。”

“疫情面前，没有哪个国家能独善其身。人类必须加强团结合作，依靠共同的力量应对疫情带来的重大挑战。”也门全国人民大会党副总书记、议长巴尔卡尼认为，此次特别会议凝聚了阿中双方广泛共识，双方将继续以实事求是、负责任的态度推动国际抗疫合作。

“人类深刻认识到命运与共。中国积极与国际社会开展抗疫经验交流分享，用实际行动践行了人类命运共同体理念。”突尼斯复兴运动主席、议长格努希指出，疫情对世界经济造成严重冲击，“只有建立更紧密的战略合作，才能共同应对挑战，实现共同发展。阿拉伯国家加强与中国及世卫组织疫情防控合作，必将最终战胜疫情，惠及世界”。

“携手为阿中两大民族实现伟大复兴不懈努力，为促进世界和平发展贡献政党力量”

习近平总书记表示，中阿政党对话会是中国共产党与阿拉伯国家政党交流合作的重要平台。面对疫情带来的新形势新挑战，中国共产党愿同阿拉伯各国政党一道，发挥好中阿政党对话会的平台作用，继续加强战略沟通，深化疫情防控常态化形势下治国理政经验交流，相互尊重，互学互鉴，为构建新时代中阿命运共同体、实现中阿两大民族伟大复兴而不懈努力。

伊拉克民族团结党创始人、前总理阿拉维表示，习近平总书记的贺信为未来阿中政党交流合作指明了发展方向。党际关系是阿中友好交往的重要组成部分。“政党应该在推动世界各国更加紧密合作中发挥更大作用。”阿拉维认为，中国与阿拉伯国家分享治国理政经验，互学互鉴，为共建阿中命运共同体注入更多动力。

“加强阿中政党关系有利于双方深化政治互信，有助于双方在重大国际问题上协调立场，为阿中人民创造更多福祉。”摩洛哥公正与发展党副总书记、第一副议长苏莱曼·欧姆拉尼表示，面对疫情挑战，阿拉伯国家政党亟须与中国共产党开展更广泛、更深层的对话与合作，共同打赢疫情防控阻击战，携手共建新时代阿中命运共同体。

毛里塔尼亚争取共和联盟主席阿玛尔表示，在战略伙伴关系框架下，阿中双方坚持相互尊重、平等相待，坚持互利共赢、共同发展，努力促进对话交流、文明互鉴。“此次特别会议将进一步深化阿中互信合作，为双方创造更加繁荣的未来。”

近年来，中阿高层互访不断，双方政治互信不断增强，在共建“一带一路”框架下，双方在多领域展开务实合作。在埃及国家规划院研究员希柏·贾迈勒看来，构建新时代阿中命运共同体已经拥有坚实基础。“共同抗击疫情将丰富新时代阿中命运共同体内涵，希望双方未来进一步加强交流合作、互学互鉴，利用好阿中政党对话会等平台，携手为阿中两大民族实现伟大复兴不懈努力，为促进世界和平发展贡献政党力量。”

《 人民日报 》（ 2020年06月24日 03 版）

(责编：崔越、刘洁妍)