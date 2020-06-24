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美国自然历史博物馆将移除前总统雕像

2020年06月24日08:35  来源：新华网
 

　　位于纽约市的美国自然历史博物馆将移除正门外的前总统西奥多·罗斯福雕像。罗斯福的曾孙支持这一决定，美国总统唐纳德·特朗普22日表达反对。

　　这座青铜雕像名为“西奥多·罗斯福骑马像”，1940年树立，刻画罗斯福骑在马背上，两侧分别有一名印第安男子和一名非洲裔男子紧靠马身站立。

　　纽约市长白思豪21日在声明中说：“美国自然历史博物馆请求移除西奥多·罗斯福雕像，因为雕像明显把黑人和原住民刻画为被征服的低等种族。”

　　白思豪说：“纽约市支持博物馆的请求。这是正确决定，移除这座有问题的雕像正是时候”。

　　博物馆的建筑和所在土地为纽约市政府所有，因此移除雕像需获市政府同意。

　　这座雕像早有争议，不少人认为它象征种族歧视、白人至上和殖民扩张。2017年，示威者在雕像底座泼上红色液体。

　　罗斯福1901年至1909年担任美国第26任总统，曾任纽约州州长。他和乔治·华盛顿、托马斯·杰斐逊、亚伯拉罕·林肯四名总统的面孔雕刻在南达科他州的拉什莫尔峰（即“总统山”）上。

　　罗斯福的父亲是美国自然历史博物馆的创始人之一。这座博物馆位于纽约市中央公园西侧。

　　就移除罗斯福雕像一事，特朗普在社交媒体推特写道：“荒唐，别那么做！”

　　罗斯福的曾孙西奥多·罗斯福四世在写给《纽约时报》的声明中说，罗斯福骑马像的人物构造“不反映西奥多·罗斯福的遗产”，“是时候移除雕像，向前行”。

　　美国自然历史博物馆馆长埃伦·富特接受《纽约时报》采访时说，移除雕像的决定缘于雕像“按等级划分的构造”，无关罗斯福本人；博物馆将以罗斯福命名馆内“生物多样性大厅”，纪念他为保护自然资源作出的贡献。

　　富特说，“乔治·弗洛伊德遭杀害”引发的反种族歧视示威“深深触动博物馆人员”，馆方认为“是时候移除雕像”。

　　非洲裔美国男子弗洛伊德5月25日在明尼苏达州明尼阿波利斯市遭警察暴力执法后死亡，引发美国多地示威和关于历史人物雕像的讨论。

　　一些示威者和政界人士呼吁移除美国历史上邦联人物的雕像、更改以邦联将领命名的军事基地名称，特朗普多次表达反对。南方邦联维护奴隶制，在1861年爆发的美国内战中败给北方联邦。（吴宝澍）（新华社专特稿）

(责编：于洋、刘洁妍)
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