意大利现有新冠患者人数降至2万人以下

新华社罗马6月23日电（记者陈占杰）意大利民事保护部门23日发布的新冠疫情数据显示，该国疫情继续缓解，当天新增死亡病例18例，为3月3日以来最低，累计死亡34675例；现有新冠患者降至19573人，较前一天减少1064人。

现有患者中，17605人在居家隔离，1853人在医院接受普通治疗，115人在重症监护室接受治疗，普通住院病例和重症病例分别比前一天减少185例和12例。数据还显示，该国当天新增新冠确诊病例113例，累计确诊238833例；新增治愈病例1159例，累计治愈184585例。

根据意大利全国工作场所事故保险研究所当天发表的报告，截至6月15日，有49021人在工作场所感染新冠病毒，其中医疗卫生行业和养老院等社会服务场所的感染病例占工作场所感染病例的72.2%，感染人数较多的还有警卫、清洁工、食品厂和制药厂工人、餐厅员工等。

据意大利媒体报道，今年2月至4月间，意大利四分之三的养老院没有防护装备，四分之一的养老院没有对感染者进行隔离，约9000名养老院老人因感染新冠病毒死亡，占同期新冠死亡人数的四成以上。目前，意大利有关部门正在对相关养老院进行司法调查。

意大利从1月31日开始实施为期6个月的紧急状态以应对疫情，从3月10日起进入全国“封城”状态直至5月3日，从5月4日起进入抗疫和恢复经济并行的“第二阶段”，从6月3日起允许跨大区旅行并向部分欧洲国家开放边界，从6月15日起允许儿童夏令营、舞厅、电影院、剧院和其他文化场所重新开放。

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