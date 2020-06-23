原标题：王毅出席中俄印外长视频会晤

新华社北京6月23日电（记者伍岳）国务委员兼外长王毅23日同俄罗斯外长拉夫罗夫、印度外长苏杰生举行中俄印外长视频会晤。

王毅表示，新冠肺炎疫情正在给世界带来一系列复杂变化。建设和平稳定、开放多元、合作共赢的“后疫情”世界，符合各国共同利益，契合时代发展要求。

王毅就加强中俄印合作提出三点建议：一是坚持多边主义，完善全球治理。二是加强抗疫合作，携手战胜疫情。三是完善合作机制，形成三方合力。支持俄方举办首次中俄印防长会晤，提升防务安全合作水平。

王毅强调，中俄印同为坚持战略自主的大国，我们应把握好三国互为伙伴、互为机遇的总体合作态势，从助力三国发展振兴和维护世界和平发展的共同利益出发，正确对待和妥善处理好双边关系中存在的敏感因素，维护好相互关系大局。

俄罗斯外长拉夫罗夫和印度外长苏杰生表示，俄中印均坚定支持多边主义和多极化，主张国际关系应当基于公认的国际法准则。

拉夫罗夫作为轮值主席进一步表示，个别国家出于狭隘私利，试图破坏以联合国为中心的战后国际秩序，无端挑动地缘政治矛盾，动辄对别国实施制裁，保护主义不断上升。面对挑战，三国要团结一致，保持战略沟通，深化抗疫合作，加强在多边机制下的沟通协调，支持世卫组织在全球抗疫中发挥领导作用，推进“后疫情”经济复苏合作，共同维护全球和平、繁荣与稳定。

(责编：燕勐、杨牧)