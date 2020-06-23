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中欧合作迎来新契机

2020年06月23日20:19  来源：新华网
 
原标题：中欧合作迎来新契机

　　新华社布鲁塞尔6月23日电　（国际观察）中欧合作迎来新契机

　　新华社记者李骥志　王子辰

　　第二十二次中国－欧盟领导人会晤22日以视频方式举行。分析人士认为，此次会晤在中欧新冠疫情趋稳、经济亟待恢复、世界充满不确定性的大背景下举行，是一次各方期盼已久的高级别对话，为中欧在“后疫情时代”展开多领域合作带来新契机。

　　高层对话期盼已久

　　本次会晤是中方领导人同新一届欧盟领导人首次正式会晤，也是新冠疫情暴发后中欧之间最高级别的机制性交往。会晤原定于今年3月举行，因受新冠疫情影响而推迟到6月。可以说，这是一次双方都期盼已久的对话。

　　这次会晤涉及话题广泛，从贸易到投资，从卫生合作到经济复苏，从气候变化到多边主义，从国际形势到地区安全。欧洲理事会主席米歇尔在会后的新闻发布会上表示，双方开诚布公，就一系列问题交换了意见。欧盟委员会主席冯德莱恩认为，这次会晤是一次“良好的开始”。

　　欧洲智库欧洲亚洲事务研究所项目主任谷琳对记者表示，欧盟与中国是战略合作伙伴，彼此高度依存，双方有必要保持公开、坦诚、富有成效的对话。

　　此次会晤适逢中欧新冠疫情逐步趋稳、复产复工稳步推进的时间节点。分析人士认为，自疫情发生后，中欧双方守望相助，团结抗疫，在多边平台上有效沟通协调，展现出责任与担当。此次会晤有助于加强中欧经济复苏合作，进一步促进中欧双方战略互信和互利合作，提升务实合作水平，为疫情之后的双边关系发展指明方向。

　　中欧合作大有可为

　　作为世界主要经济体，中欧在“后疫情时代”拥有广泛合作空间。双方不仅可以加强经贸合作，拉动世界经济复苏，在合作应对新冠疫情、发展绿色低碳经济和数字经济、推动可持续发展等方面也大有可为。

　　欧盟是中国最大的贸易伙伴，中国是欧盟第二大贸易伙伴。双方日均贸易额超过10亿欧元，经贸关系极其活跃。面对新冠疫情带来的巨大冲击，双方需加强宏观经济政策协调，共同维护中欧和全球产业链供应链稳定，为世界经济复苏提供动力。

　　欧洲一直高度重视中国市场。中欧多年来就双边投资问题展开谈判，希望能在今年签署一项全面的双边投资协定。在此次会晤中，中欧领导人重申致力于在2020年达成中欧投资协定，同意将尽最大努力尽快就公平竞争方面的规则达成共识。

　　这一表态向业界释放了积极信号。谷琳认为，这显示出双方都有意愿推进谈判进程。如果能够如期在年内达成协议，“对于疫后复苏来说是极大的利好”。

　　中欧双方在抗疫方面也有很大合作空间。谷琳说，中欧在疫苗研发等领域的合作对全球来说至关重要。越是在全球范围内加深合作，越有利于各国早日走出危机。

　　德国柏林自由大学高级研究员贝特霍尔德·库恩认为，欧盟和中国合作有助于经济早日复苏。除加快推进投资协定谈判外，双方还可以在绿色发展、气候变化等领域加强合作。

　　中欧关系意义重大

　　分析人士认为，在“后疫情时代”，推动中欧关系更加稳健成熟，迈向更高水平，对世界稳定具有重大意义。

　　今年是中欧建交45周年。回顾过往，中国同欧盟关系保持了合作主基调，增进了双方人民的福祉，也为世界注入了更多稳定性。当前世界面临很大不确定性，只有加强国际合作才能应对全球性挑战，只有通过对话协商才能化解矛盾冲突。

　　谷琳认为，中美、中欧和美欧是当今世界至关重要的三对关系。当前，全球陷入公共卫生危机，而美国又正值总统大选年，在此背景下，平稳的中欧关系有助于维护世界秩序、促进经济复苏。

　　库恩认为，欧洲和中国都是多边主义的坚定支持者。眼下，世界上民族主义抬头，单边主义盛行，多边主义遭受巨大压力。在这样的时刻，中欧进一步开展互利合作，落实承诺，有望为多边主义再次注入活力。

　　冯德莱恩也指出，新冠疫情席卷全球，世界秩序面临挑战，这些问题进一步凸显了中欧合作的必要性。她说，不论是在贸易、气候、科技还是在保卫多边主义方面，中欧合作在当下都具有积极意义。（参与记者：任珂、唐霁）

(责编：燕勐、杨牧)
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