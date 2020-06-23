原标题：联合国人权理事会再次通过中国提交的“在人权领域促进合作共赢”决议

新华社日内瓦6月22日电 联合国人权理事会22日再次通过中国提交的“在人权领域促进合作共赢”决议。决议倡导坚持多边主义，呼吁构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，构建人类命运共同体，强调各国应在人权领域开展真诚对话与合作，分享促进和保护人权的良好做法和经验，加强人权技术援助和能力建设，实现合作共赢。

中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭在人权理事会介绍决议时表示，在全球肆虐的新冠肺炎疫情让我们深刻意识到，面对全球性挑战，人类实际上是一个命运共同体。我们必须加强国际合作，践行多边主义，才能战胜各类全球性挑战，实现各国人民的福祉。

陈旭表示，中方再次在人权理事会提出“在人权领域促进合作共赢”决议草案，有利于各方开展真诚对话与合作，推动国际人权事业的健康发展。中方期待人权理事会形成合作共赢的氛围，希望各方通过建设性对话与合作，更好地实现促进和保护人权的共同目标。

这是中国继2018年推动人权理事会通过“在人权领域促进合作共赢”决议后，第二次提出这一重要倡议。决议通过后，许多发展中国家向中方表示祝贺，表示中国在多边人权领域倡导多边主义、呼吁合作共赢具有重要意义，反映了发展中国家的共同心声和愿望，符合全球人权治理发展大势，将有力推动全球人权事业健康发展。

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