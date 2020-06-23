原标题：综合消息：欧洲持续“解封” 警惕疫情反弹

新华社柏林6月22日电 综合新华社驻欧洲地区记者报道：伴随欧洲疫情整体趋缓，多国进一步放松疫情防控，加快复工复产复课。但也有局部地区出现聚集性感染事件，多国政府因此严阵以待，警惕疫情反弹。

英国政府22日表示，随着疫情好转，将调整对英格兰地区220万本身有较严重健康问题、易被病毒感染并出现严重症状人群的防控指引，7月6日起他们可在限制人数、保持社交距离的前提下户外聚会。

法国22日在除海外省法属圭亚那外的地区进一步解禁疫情防控措施，中小学和幼儿园全面复课，电影院、旅游度假营地等开始向公众开放。

瑞士政府宣布，自22日起，在可追踪前提下允许举办1000人以内的活动，公共场合人际距离由此前规定的2米缩短至1.5米，取消对餐厅、舞厅和夜店的营业时间限制，音乐厅和电影院也不再有座位限制，撤回关于居家办公的建议。

还有一些欧洲国家开始逐步放松防疫措施。丹麦首相弗雷泽里克森22日表示，丹麦将进一步复工复产，并将对欧盟、申根国家和英国有条件开放边境，支持旅游业恢复。阿尔巴尼亚22日恢复所有国际航班和海上客运交通运营，但规定船舶载客量只能达到总量的70%。

在多国逐步“解封”的同时，一些国家的疫情仍有反弹迹象，引起政府高度警惕，收紧防疫措施。

葡萄牙总理科斯塔22日宣布，将于23日零时起在首都所在的大里斯本区恢复“灾害状态”，并制定更严格的措施以控制疫情蔓延。大里斯本区6月15日完全“解封”，但该地区疫情一直未能得到有效控制。

德国北威州一家肉联厂近日发生聚集性疫情，截至21日下午，确诊患者增至1331人，其中5人处于重症监护中。北威州州长拉舍特表示，如果情况恶化，不排除在该地区实施“封城”。

罗马尼亚新增确诊病例仍在持续增长，卫生部长特塔鲁22日表示，如果病例数继续大幅增长，政府只能推迟放松防疫措施。（执笔记者：张毅荣；参与记者：徐永春、张家伟、张琪、陈俊侠、陈占杰、赵丹亮、温新年、林晶、和苗、郭明芳、陈序、于涛、袁亮、高磊、蒋雪、石中玉、林惠芬、章亚东、张保平、于帅帅）

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